Энтузиаст сравнил Assassin's Creed: Unity с реальной архитектурой Парижа ©

Assassin's Creed: Unity была выпущена студией Ubisoft еще в 2014 году на ПК и консолях уже прошлого поколения. Запуск игры был проблемным, а игроки восприняли проект весьма неоднозначно. Тем не менее спустя годы Assassin's Creed: Unity остается самой знаковой игрой серии в области передачи архитектурного наследия истории нашего мира, что доказывать видео от энтузиаста.

Известный YouTube-деятель под ником ElAnalistaDeBits решил оценить невероятную детализацию зданий и объектов в Assassin's Creed: Unity. С момента выхода экшена прошло 9 лет, однако даже сейчас он уверенно держит за собой статус самого точного игрового воплощения реальной истории в области архитектурного достояние.

Опубликованное сравнение энтузиаста наглядно показывает качество игры. Все здания, объекты и даже улицы Assassin's Creed: Unity в точности повторяют реальное воплощение Парижа. Если не брать во внимание некоторые отличия связанные с сюжетом игры и временной эпохой, только в этой игре Ubisoft смогли один в один передать главные архитектурные достояния.