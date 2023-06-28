Новый графический драйвер Intel Arc повышает производительность в Assassin's Creed Unity до 300% ©

Intel выпустила новую БЕТА-версию драйвера (31.0.101.4514), посвященную дальнейшей оптимизации игр. Интересно, что в нем вообще нет исправлений ошибок, а список "известных проблем" все еще довольно длинный. Цель Intel для этого драйвера - обеспечить поддержку "Game-On" для двух игр: AEW: Fight Forever и Layers of Fear. Что более важно, этот драйвер обеспечивает значительный прирост производительности для одной из очень популярных игр с поддержкой DirectX11: Assassin's Creed Unity.

Как уже упоминалось, данная игра уже устарела, и с тех пор было выпущено немало игр в серии AC. Как известно, видеокарты Intel Arc предназначены для новейших API, таких как DirectX12 или Vulkan, и компания прямо заявила, что графические процессоры Arc могут быть не лучшим выбором для игр, использующих старые API. Тем не менее, Intel прилагает значительные усилия для оптимизации своих графических решений под самые популярные игры последних лет, включая серию AC.

Assassin's Creed Unity (DX11)

Прирост до 271% в 1080p при очень высоких настройках



Прирост до 313% в 1440p при высоких настройках

F1 22 (DX12)

Прирост до 36% в 1080p при высоких настройках



Прирост до 20% в 1440p при высоких настройках



Прирост до 10% в 1080p при настройках Ultra High и со всеми параметрами трассировки лучей

Deathloop (DX12)

Прирост до 10% в 1080p при настройках Ultra



Прирост до 8% в 1440p при очень высоких настройках

Также данный драйвер приносит незначительные улучшения в F1 22 и Deathloop, поскольку обе игры работают под DX12, и в зависимости от разрешения можно ожидать прирост от 8% до 36%. Данные результаты были достигнуты на базе системы Core i9-13900K в паре с Intel Arc A750 Limited Edition.

Загрузить соответствующий драйвер можно по этой ссылке.