Новый графический драйвер Intel Arc повышает производительность в Assassin's Creed Unity до 300%

Intel выпустила новую БЕТА-версию драйвера (31.0.101.4514), посвященную дальнейшей оптимизации игр. Интересно, что в нем вообще нет исправлений ошибок, а список "известных проблем" все еще довольно длинный. Цель Intel для этого драйвера - обеспечить поддержку "Game-On" для двух игр: AEW: Fight Forever и Layers of Fear. Что более важно, этот драйвер обеспечивает значительный прирост производительности для одной из очень популярных игр с поддержкой DirectX11: Assassin's Creed Unity.
Как уже упоминалось, данная игра уже устарела, и с тех пор было выпущено немало игр в серии AC. Как известно, видеокарты Intel Arc предназначены для новейших API, таких как DirectX12 или Vulkan, и компания прямо заявила, что графические процессоры Arc могут быть не лучшим выбором для игр, использующих старые API. Тем не менее, Intel прилагает значительные усилия для оптимизации своих графических решений под самые популярные игры последних лет, включая серию AC.
- Assassin's Creed Unity (DX11)
- Прирост до 271% в 1080p при очень высоких настройках
- Прирост до 313% в 1440p при высоких настройках
- F1 22 (DX12)
- Прирост до 36% в 1080p при высоких настройках
- Прирост до 20% в 1440p при высоких настройках
- Прирост до 10% в 1080p при настройках Ultra High и со всеми параметрами трассировки лучей
- Deathloop (DX12)
- Прирост до 10% в 1080p при настройках Ultra
- Прирост до 8% в 1440p при очень высоких настройках
Также данный драйвер приносит незначительные улучшения в F1 22 и Deathloop, поскольку обе игры работают под DX12, и в зависимости от разрешения можно ожидать прирост от 8% до 36%. Данные результаты были достигнуты на базе системы Core i9-13900K в паре с Intel Arc A750 Limited Edition.
Загрузить соответствующий драйвер можно по этой ссылке.
Ролик Didgital Foundry сделал свое дело, но это всего лишь одна из тысяч старых игр, которые работают отвратительно на ARC.
Они просто оптимизировали и всё, так как до этого она работало просто отвратительно, а загаловак достоин только минуса.
А две ошибки в одном слове достойны только крови из глаз