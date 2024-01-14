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Assetto Corsa Competizione 12.09.2018
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.4 111 оценок

Арис Василакос покидает Kunos Simulazioni, студию разработчиков Assetto Corsa Competizione

monk70
Новости

Арис Василакос, одна из важнейших фигур в разработке Assetto Corsa Competizione, покинул Kunos Simulazioni: об этом сообщил теперь уже бывший руководитель подразделения исследований и разработок автомобилей итальянской студии.

Неизвестно, связан ли уход Василакоса с увольнениями 30% сотрудников, объявленными Digital Bros. В видео ниже разработчик просто говорит, что ушел в отставку «после пятнадцати выдающихся и невероятных лет» в Kunos. «Я никогда не смогу выразить свои чувства и благодарность этой компании», — сказал Василакос, заявив, что команда помогла ему вырасти в профессионала, которым, по его мнению, он является сегодня.

В своем прощальном послании Арис Василакос отметил, что Kunos Simulazioni находится в отличном состоянии и «работает над самым невероятным контентом для гоночных симуляторов, который вы когда-либо видели. Поверьте мне, когда я говорю, что 2024 год будет невероятным. Вы будете поражены тем, что будет опубликовано».

Это еще не все: Василакос и команда работали вместе, чтобы создать серию симуляционных моделей, которые смогут как-то компенсировать его отсутствие в следующих проектах студии, ожидающей возможной столь же способной замены.

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