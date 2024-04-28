Bloober Team признала, что ремейк Silent Hill 2 - это "самое важное испытание" для компании

В недавнем докладе для акционеров компания Bloober Team призналась, что ремейк Silent Hill 2 - это "самое важное испытание", но при этом она очень рада и уверена в своих силах.

Как бы ни были рады большинство из нас долгожданному возвращению Silent Hill после более чем десятилетнего молчания, у фанатов была своя доля сомнений по поводу анонсированных проектов. И Silent Hill: The Short Message и Silent Hill: Ascension вызвали много критики и в целом не получили положительных отзывов (особенно в случае с Ascension), но даже не они являются играми, вызывающими вопросы.

Этой чести удостоился не кто иной, как ремейк Silent Hill 2. Многие фанаты утверждали, что такую любимую и культовую игру с таким специфическим колоритом не стоит переделывать и лучше оставить все как есть. Этому недоверию не способствовал и тот факт, что разработчиком ремейка является Bloober Team, у которой было немало промахов, когда дело касалось мрачных тем в хоррор-играх.

Но даже если в отношении Bloober Team к ремейку Silent Hill 2 существует определенный скептицизм, по крайней мере, сама студия понимает, насколько важной является эта игра. Как отмечает пользователь Twitter ResiEvilCentral, Bloober Team недавно выпустила годовой отчет, в котором содержатся некоторые подробности о Silent Hill 2.

В годовом отчете Bloober затронула тему наследия оригинальной игры и отметила, что команда не скрывает ни внутри, ни снаружи, насколько важным испытанием является для нее ремейк. При этом руководство "взволновано и уверено" в конечном результате, что вселяет некоторую надежду на то, какой получится финальная игра.

Мы не скрываем ни внутри, ни снаружи — это самая важная проверка наших действий. Мы не только взволнованы, но и очень уверены в конечном результате.

Этот комментарий, а также тот факт, что Bloober ответила на некоторые критические замечания в адрес ремейка (например, о том, насколько старым выглядел Джеймс Сандерленд в ранних версиях игры), говорит о том, что команда осознает, как воспринимается ремейк до сих пор, и готова изменить его для достижения лучшего результата. Остается только ждать и смотреть, что же получится на самом деле.