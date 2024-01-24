Для игры Assetto Corsa Competizione вышло дополнение GT2 Pack

GT2 Pack добавляет в симулятор мощнейшие автомобили GT2, а также идеальную тестовую площадку для них: трассу Ред Булл Ринг. Машины GT2 — это новый гоночный класс Grand Tourer от SRO Motorsports Group. По характеристикам на гоночной трассе этот класс можно поместить между GT4 и GT3. Это мощные машины, управлять которыми одновременно сложно и интересно. Не последнюю роль играет упрощенная по сравнению с GT3 аэродинамика.
Трасса Ред Булл Ринг — один из самых сложных европейских треков, на котором проходят как мото соревнования, так и автомобильные гонки. Трасса отличается высокоскоростными поворотами ближе к концу петли, а также тремя важнейшими точками торможения. Она идеально подходит для GT-гонок и обеспечит игрокам множество приятных эмоций.
Приобретя этот пакет, игроки Assetto Corsa Competizione также получат ливреи сезона 2023, которые станут доступны всем игрокам одновременно с пакетом DLC.
Новая трасса:
- Ред Булл Ринг
Новые автомобили:
- KTM X-Bow GT2
- Porsche 935
- Maserati MC20 GT2
- Mercedes-AMG GT2
- Audi R8 LMS GT2
- Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo