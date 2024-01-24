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Assetto Corsa Competizione 12.09.2018
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.4 113 оценок

Для игры Assetto Corsa Competizione вышло дополнение GT2 Pack

Pavel Rally
Новости

GT2 Pack добавляет в симулятор мощнейшие автомобили GT2, а также идеальную тестовую площадку для них: трассу Ред Булл Ринг. Машины GT2 — это новый гоночный класс Grand Tourer от SRO Motorsports Group. По характеристикам на гоночной трассе этот класс можно поместить между GT4 и GT3. Это мощные машины, управлять которыми одновременно сложно и интересно. Не последнюю роль играет упрощенная по сравнению с GT3 аэродинамика.

Трасса Ред Булл Ринг — один из самых сложных европейских треков, на котором проходят как мото соревнования, так и автомобильные гонки. Трасса отличается высокоскоростными поворотами ближе к концу петли, а также тремя важнейшими точками торможения. Она идеально подходит для GT-гонок и обеспечит игрокам множество приятных эмоций.

Приобретя этот пакет, игроки Assetto Corsa Competizione также получат ливреи сезона 2023, которые станут доступны всем игрокам одновременно с пакетом DLC.

Новая трасса:

  • Ред Булл Ринг

Новые автомобили:

  • KTM X-Bow GT2
  • Porsche 935
  • Maserati MC20 GT2
  • Mercedes-AMG GT2
  • Audi R8 LMS GT2
  • Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo
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