Появление Нюрбургринг Нордшляйфе в Assetto Corsa Competizione запланировано на 1 апреля

У пакета DLC сезона 2024 года для Assetto Corsa Competizione теперь есть дата выпуска, как сообщила материнская компания Digital Bros.

В течение многих лет поклонники Assetto Corsa Competizione боролись за включение Северной петли Нюрбургринга в официальную симуляцию GT World Challenge – и теперь кажется, что бесконечное ожидание рано или поздно закончится.

Новости впервые появились в июле 2023 года, когда организатор автоспортивной серии SRO договорился с «24 часами Нюрбургринга» о включении этого почитаемого события в состав межконтинентального GT Challenge 2024 года. Вчера, 13 марта 2024 года, была объявлена дата выхода контента — 1 апреля 2024 года.

«График выпуска Группы на вторую половину этого финансового года включает в себя; запуск пакета Season 2024 для Assetto Corsa Competizione 1 апреля 2024 года. В официальной видеоигре чемпионата Fanatec GT World Challenge впервые будет представлена культовая трасса Нюрбургринг Нордшляйфе».

В отчете также отмечается высокий доход от всей франшизы Assetto Corsa, включая продажи игр и DLC на ПК и консолях:

«Выдающиеся показатели различных версий Assetto Corsa. Франшиза, разработанная студией Kunos Simulazioni, за отчетный период принесла доход в размере 12,2 миллиона евро».