Представлены первые скриншоты Assetto Corsa EVO

Глобальный издатель 505 Games и разработчик KUNOS Simulazioni объявили о запуске страницы Assetto Corsa EVO в Steam, где представлены первые скриншоты грядущего гоночного симулятора.

Как и его предшественник, Assetto Corsa EVO будет включать автомобили разных классов, охватывающих годы истории автомобилестроения. От дорожных автомобилей, классики, гиперкаров и гоночных автомобилей, каждое транспортное средство воспроизводится с помощью собственной передовой системы KUNOS, которая имитирует механические, электронные и аэродинамические характеристики, поднимая планку реализма еще выше, чем Assetto Corsa, один из самых популярных симуляторов вождения последнего десятилетия.

Плюс, конечно, будет множество сюрпризов KUNOS, которые еще не раскрыты, все из которых позволят гонщикам испытать жизнь и разделить свою страсть к автомобилям, вождению и гонкам.