Представлены первые скриншоты Assetto Corsa EVO

Глобальный издатель 505 Games и разработчик KUNOS Simulazioni объявили о запуске страницы Assetto Corsa EVO в Steam, где представлены первые скриншоты грядущего гоночного симулятора.
Как и его предшественник, Assetto Corsa EVO будет включать автомобили разных классов, охватывающих годы истории автомобилестроения. От дорожных автомобилей, классики, гиперкаров и гоночных автомобилей, каждое транспортное средство воспроизводится с помощью собственной передовой системы KUNOS, которая имитирует механические, электронные и аэродинамические характеристики, поднимая планку реализма еще выше, чем Assetto Corsa, один из самых популярных симуляторов вождения последнего десятилетия.
Плюс, конечно, будет множество сюрпризов KUNOS, которые еще не раскрыты, все из которых позволят гонщикам испытать жизнь и разделить свою страсть к автомобилям, вождению и гонкам.
Это единственные гонки которые давно жду и возлагаю на них большие надежды.100 лет в новые гонки не играю всё не то и не так впаривают какую то унылую муть.Скриншоты - персик)
Ага, красиво очень! Жаль пара косяков на них (надеюсь, поправится к выпуску игры). https://shared.akamai.steamstatic.com/store_item_assets/steam/apps/3058630/ss_83de5a8304abb515764cd433c10f0b17fa1922ab.jpg?t=1719493741
https://shared.akamai.steamstatic.com/store_item_assets/steam/apps/3058630/ss_e1ef0f1458d11833235e5a1b07ce875ffe28ede6.jpg?t=1719493741
ждем
тачки выглядят прикольно детализированным а трава не очень
Отключишь мыльные ТАА и SAO и всё станет ещё чётче.А вообще там погода моросит и туман.Ну а самое главное если в гонках делать реально высококачественную природу то представь какая должна быть мощь процессора чтобы он успевал всё отрисовывать а видеокарта накладывать текстуры да ещё и с гладким fps особенно когда игрок мчит 200 км/ч.С таким макаром в такие гонки с чудо природой играли бы только избранные.
трава для таких гонок выглядит очень даже круто,в сравнении с новой форца моторспорт и ГТ7