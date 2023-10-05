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Asterix & Obelix: Heroes 05.10.2023
7 1 оценка

Состоялся выход пошаговой тактической карточной игры Asterix & Obelix: Heroes

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monk70
Новости

NACON, Jumpgate AB и Les Editions Albert RenE сообщили, что Asterix & Obelix: Heroes, пошаговая тактическая карточная игра, стала доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Nintendo SwitchTM и ПК (Steam, Epic Games Store).

Знаменитый галльский дуэт возвращается в новом приключении, чтобы сразиться с Цезарем и его легионами в карточной битве. Соберите своих любимых героев и не дайте Цезарю заполучить сокровища Тутатиса, дав ему возможность подчинить Галлию и всех ее жителей своей воле.

Asterix & Obelix: Heroes погружает вас в мир Астерикса в пошаговой тактической карточной игре:

  • Мультяшный стиль, соответствующий красочным изображениям комиксов.
  • 24 знаковых героя из серии, каждый из которых обладает уникальными навыками.
  • Уникальный, простой и освежающий игровой процесс
  • Собирайте карты, чтобы собрать свою колоду
  • Улучшите свою колоду для каждого героя
  • Прогресс по нескольким маршрутам
  • Путешествуйте по 6 знаковым регионам, включая Галлию, Египет и лес Карнут.
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