Состоялся выход пошаговой тактической карточной игры Asterix & Obelix: Heroes

NACON, Jumpgate AB и Les Editions Albert RenE сообщили, что Asterix & Obelix: Heroes, пошаговая тактическая карточная игра, стала доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Nintendo SwitchTM и ПК (Steam, Epic Games Store).
Знаменитый галльский дуэт возвращается в новом приключении, чтобы сразиться с Цезарем и его легионами в карточной битве. Соберите своих любимых героев и не дайте Цезарю заполучить сокровища Тутатиса, дав ему возможность подчинить Галлию и всех ее жителей своей воле.
Asterix & Obelix: Heroes погружает вас в мир Астерикса в пошаговой тактической карточной игре:
- Мультяшный стиль, соответствующий красочным изображениям комиксов.
- 24 знаковых героя из серии, каждый из которых обладает уникальными навыками.
- Уникальный, простой и освежающий игровой процесс
- Собирайте карты, чтобы собрать свою колоду
- Улучшите свою колоду для каждого героя
- Прогресс по нескольким маршрутам
- Путешествуйте по 6 знаковым регионам, включая Галлию, Египет и лес Карнут.
Дерар Жопордье