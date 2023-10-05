Состоялся выход пошаговой тактической карточной игры Asterix & Obelix: Heroes

Это коллекционная карточная игра в духе приключений Астерикса позволяет создать уникальную колоду из 30 карт, выбрав их из 150 доступных. Каждая карта усиливает выбранную вами стратегию.

Откройте до 24 персонажей, путешествуя по разным мирам. У каждого героя есть уникальное высшее умение, например, навык Астерикса «Прирождённый бунтарь» эффективен против римлян, а Идефикс использует «Метку», чтобы отпугивать врагов. Выбирайте оптимального героя в зависимости от противника. Придётся быстро адаптироваться к ситуации, принимать верные решения и создавать разрушительные комбинации карт.

Путешествуйте по миру, сражайтесь с врагами и становитесь сильнее вместе с любимыми галльскими героями.