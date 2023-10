Избиение римлян в геймплейном трейлере мультяшного битемапа Asterix & Obelix: Slap them All! 2

Астерикс и Обеликс возвращаются! В новом трейлере они демонстрируют всю свою силу и возможности.

Asterix & Obelix: Slap them All! 2 обещает как фанатам, так и новичкам насыщенный игровой процесс, соответствующий духу серии. Игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в цифровом виде 13 ноября 2023 года и в физическом виде 30 ноября 2023 года.

Астерикс, Обеликс и жители деревни были потревожены внезапным появлением Гудурикса, который пришел просить о помощи. Он рассказывает, что его отца, Океаноникса, посадили в тюрьму за кражу, которую он не совершал...

Два галльских воина отправляются в Лютецию, чтобы получить информацию от своего знакомого, который, как считается, хорошо осведомлен о слухах и интригах города... И, очевидно, именно с помощью своих кулаков они найдут ответы на вопросы в своем долгом путешествии!