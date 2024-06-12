Astro Bot получит бесплатные DLC после выхода игры

У руководителя студии Team Asobi, Николаса Душе, состоялось интервью с изданием IGN, в котором разработчик поделился планами студии касательно поддержки предстоящего Astro Bot после релиза игры.
На релизе в Astro Bot будет примерно 80 уровней, однако позже их станет еще больше - благодаря бесплатным DLC. По словам разработчика, они выйдут вскоре после релиза и добавят в игру еще большее количество уровней различной сложности - это будет. Так же Душе сказал, что студия планирует еще некоторые сюрпризы для игроков, о которых расскажут позднее. IGN предполагает, что речь идет о камео различных персонажей и уровней из других игр Sony, которые по каким-то причинам не появятся в основной игре на релизе.
Релиз Astro Bot состоится уже 6 сентября на Playstation 5.
Первая часть шедевр. Вот к каким играм надо стримиться, иначе высот нинтедо, сони никогда не достичь, с такими то бракоделами как Дуркман и прочие. Вторую на диске бы выпустили, иначе придется по подписке ждать.