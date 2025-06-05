Astro Bot получит еще больше контента совершенно бесплатно

Платформер Astro Bot, вышедший в прошлом году, стал настоящим хитом — проект не только разошёлся отличными тиражами, но и завоевал признание критиков, оказавшись в числе главных претендентов на звание «Игры года 2024». Теперь команда продолжает развивать игру и добавляет новые испытания — абсолютно бесплатно. Во время сегодняшней презентации State of Play разработчики из Team Asobi показали свежий трейлер с новыми возможностями для Astro Bot.

Уже 10 июля в Astro Bot появятся пять новых уровней, которые войдут в обновление под названием Vicious Void Galaxy. По словам разработчиков, эти уровни — Twin-Frog Trouble, Suck It Up, Handhold Havoc, High Inflation и ещё один, название которого сохраняется в секрете — станут настоящим вызовом даже для опытных игроков. Новые испытания потребуют предельной концентрации, точных движений и умения пользоваться всеми возможностями DualSense-контроллера.

Кроме новых уровней, в игру будут добавлены уникальные Боты, среди которых ожидается и один особенно запоминающийся персонаж. Его личная история и мотивация, по словам Team Asobi, придадут обновлению неожиданный эмоциональный оттенок. Также намекнули, что прохождение всех уровней может открыть нечто особенное.

Дополнительно стало известно, что в этом году выйдет обновлённая версия лимитированного контроллера DualSense, выполненного в стиле Astro Bot. Детали о новой версии пока не раскрываются, но обещано, что внешний вид сенсорной панели получит «радостный» редизайн.