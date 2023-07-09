Новые элементы строительства и множество исправлений в свежем патче для симулятора Astro Colony ©

Симулятор строительства космической базы Astro Colony продолжает обрастать полезными обновлениями. В новой версии игры добавлены дополнительные архитектурные элементы, которые позволят игрокам создавать еще более разнообразные строения. Теперь автоматически генерируются углы для стен, а также предоставляется возможность взаимодействия и отключения сгенерированных краев для полов. Каждый 90-градусный угол стены будет иметь "правильные" края, соответствующие выбранной опции. В Astro Colony появились большие стены, что позволяет игрокам создавать впечатляющие сооружения.

Вместе с обновлением были исправлены некоторые ошибки благодаря фидбеку от самих игроков. Исправлены проблемы, связанные с видимостью ворот после удаления плавильни, а также с ошибкой многопользовательской игры при загрузке внутри персонажей. Устранена проблема с вращением стен после выбора элемента мира и с несоответствием инвентаря при перемещении предметов в кооперативе. Кроме того, исправлены некоторые проблемы с прозрачностью различных объектов, включая водяной бак.

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