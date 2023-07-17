Astroneer перешагнула отметку в 12 миллионов игроков ©

Разработчики из System Era Softworks сообщили, что Astroneer, инди-игра на выживание на космическую тематику, привлекла более 12 миллионов человек. Это огромная цифра для инди-игры. Astroneer впервые была выпущен в 2019 году и теперь доступна на PS4, ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox One и Switch. Игра также по-прежнему доступна в Game Pass, что должно было способствовать ее огромному базовому количеству игроков.

Astroneer помещает игроков в золотую лихорадку 25-го века, где они исследуют границы космоса, рискуя своими жизнями и ресурсами в суровых условиях ради шанса разбогатеть.

В этом приключении самым полезным инструментом игрока является его способность формировать свой мир, изменяя ландшафт и извлекая ценные ресурсы с планет, астероидов и лун. Ресурсы можно продавать на открытом рынке или превращать в новые инструменты, транспортные средства и модули для создания чего угодно, от массивных промышленных баз до всплывающих палаток для ночных экспедиций.