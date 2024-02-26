Atelier Resleriana достигла отметки в 5 млн скачиваний по всему миру

Официальный глобальный Twitter-аккаунт для текущей free-to-play игры Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Polar Night Liberator объявил о том, что игра достигла более пяти миллионов загрузок по всему миру.
В честь этого события было организовано мероприятие "Великое приключение героя Ресны: Заточённая принцесса". Оно доступно до 7 марта 2024 года. Кроме того, трехзвездочный персонаж Меруру / Damsel in Distress (Ice | Attacker) будет доступен до 8 марта 2024 года.
Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Polar Night Liberator действие происходит в королевстве Лантария, которое когда-то процветало благодаря алхимии. Однако теперь эта практика не существует и даже не сохранилась в памяти. Главная героиня, Ресна, отправляется в путешествие, чтобы восстановить алхимию на всей территории страны.
Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Polar Night Liberator уже доступна по всему миру на ПК в Steam и на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.
Atelier Resleriana. Думал будет будет рестлинг с подтянутыми девочками, которые будут прижиматься друг другу...
Сокращённое название: AR:FAatPNL?