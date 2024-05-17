ПК, похоже, является самой популярной платформой среди игроков Tekken 8

Пользователь NotQuiteFactual собрал и поделился интересной статистикой о последнем файтинге от Bandai Namco. Согласно последней статистике, платформа PC является самой популярной среди игроков Tekken 8. Да, вы все правильно поняли. В Tekken 8 больше игроков на ПК, чем на PlayStation и Xbox.
Чтобы узнать подробности, NotQuiteFactual собрал данные, просмотрев список повторов в игре и отсортировав их по времени. Отчет за этот месяц основан на 765015 повторов, собранных в период с 2024-05-10 по 2024-05-11.
Хотя это и не официальная статистика, она должна дать нам довольно хорошее представление об игроках. Тем не менее, поскольку Bandai Namco не опубликовала официальную статистику, это самый близкий к ней вариант.
Согласно статистике, в Tekken 8 больше игроков на ПК, чем на PlayStation и Xbox. Как мы видим, 53,18 % игроков играют на ПК, 39,35 % - на PlayStation и 7,47 % - на Xbox.
Самым популярным персонажем является Джин, за ним следуют Кинг, Рейна и Казуя. Большинство игроков в Tekken 8, похоже, имеют ранг Garyu. Следующие два самых популярных ранга - Mighty Ruler и Fujin. Только 1,94 % игроков, по-видимому, имеют ранг Tekken King и только 0,28 % и 0,31 % являются Tekken Lord Supreme или Gods of Destruction соответственно.
естественно.
С одной стороны, удивительно конечно, учитывая, что это буквально вторая игра в серии, которая появилась на ПК, да ещё и в жанре, который традиционно консольным считается, а с другой - вполне понятна причина, учитывая, что база игроков на ПК не обнуляется каждые 7 лет.
А что удивительного? Именно эту игру играет 1000 человек, 500 из которых играет на РС, круто вау. Но это всего лишь 1000. И это не единственный файтинг на рынке и далеко не лучший. А даже если условный файтинг будет играть 10 человек 6 из которых на РС, так же можно залить кому-то дерьмо в пустую черепашку, мол целый жанр который "считался консольным" теперь все играют на РС.
Посмотрев топ странно что Джина я редко встречаю чаще всего это Лили, казуя и драгунов
8 тысяч онлайн игроков Теккен 8, против 19 тысяч Street Fighter 6 по статистике Steam. Интересно то как, а где же больше играют в эту другую игру? А есть ещё Мортал Комбат с жалкими 800 игроками. Ее то можно смело записывать уже в полный провал среди файтингов, ведь ее никто не играет.
Ну так Bandai Namco в очередной раз совершили "гениальный" поступок, вот и онлайн просел)
Нюд моды на консоли не поставишь)) хотя забавно что все равно скорее всего на пк играют на паде, хз как щас помню в древности играл пк на клаве в файтин это была жесть