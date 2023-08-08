"Больше экшена, чем в Dark Souls": раскрыты новые детали Atlas Fallen ©

Новый проект от студии Deck13 Interactive, которая подарила нам дилогию The Surge и множество других занимательных игр, выходит уже через несколько дней. Для многих пользователей Atlas Fallen по-прежнему остается загадочной игрой, действие которой разворачивается в пустынном фэнтези мире. В преддверии скорого релиза авторы игры решили раскрыть все особенности Atlas Fallen, включая бюджет и геймплей.

Студия Deck13 Interactive провела сессию ответов на вопросы фанатов, в которой поделилась интересными деталями. Разработчики получили много комментариев от игроков, которые ошибочно сравнивали игровой процесс Atlas Fallen с Dark Souls. Представители команды признались, что им было лестно видеть такое сравнение, и они сами любят серию Dark Souls. Однако их проект сильно отличается в геймплейном смысле. Atlas Fallen сможет подарить множество трудных испытаний и сложных битв, но игровой процесс сильно отличается от привычного темпа Souls-игр. По словам разработчиков, в их проекте будет больше экшена и множество разнообразных врагов, которые будут действовать вместе, как одна большая группа. Из-за этого темп боя будет намного быстрее, чем в Dark Souls, и динамики будет больше.

Другие особенности Atlas Fallen из последних заявлений разработчиков:

Игра получила приличный бюджет, который находится между инди-играми и крупными ААА-проектами.

Разработчики испытывали некоторые сложности с проработкой камеры и поведения врагов в группе, но в итоге им удалось гармонично внедрить эти аспекты в игру.

Еще на этапе концепции Atlas Fallen в игре хотели сделать песок не только частью мира, но и элементом геймплея. Поэтому он будет тесно переплетен со способностями игроков.

Система прогрессии в Atlas Fallen будет напоминать прокачку персонажа из The Surge.

Редактор персонажей позволит создать реалистичные лица.

В игре будет несколько больших регионов с уникальными наборами заданий и мероприятий.

Между зонами будут небольшие переходы, что позволяет создать впечатление цельного мира.

Atlas Fallen выйдет 10 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.