"Больше экшена, чем в Dark Souls": раскрыты новые детали Atlas Fallen

Новый проект от студии Deck13 Interactive, которая подарила нам дилогию The Surge и множество других занимательных игр, выходит уже через несколько дней. Для многих пользователей Atlas Fallen по-прежнему остается загадочной игрой, действие которой разворачивается в пустынном фэнтези мире. В преддверии скорого релиза авторы игры решили раскрыть все особенности Atlas Fallen, включая бюджет и геймплей.
Студия Deck13 Interactive провела сессию ответов на вопросы фанатов, в которой поделилась интересными деталями. Разработчики получили много комментариев от игроков, которые ошибочно сравнивали игровой процесс Atlas Fallen с Dark Souls. Представители команды признались, что им было лестно видеть такое сравнение, и они сами любят серию Dark Souls. Однако их проект сильно отличается в геймплейном смысле. Atlas Fallen сможет подарить множество трудных испытаний и сложных битв, но игровой процесс сильно отличается от привычного темпа Souls-игр. По словам разработчиков, в их проекте будет больше экшена и множество разнообразных врагов, которые будут действовать вместе, как одна большая группа. Из-за этого темп боя будет намного быстрее, чем в Dark Souls, и динамики будет больше.
Другие особенности Atlas Fallen из последних заявлений разработчиков:
- Игра получила приличный бюджет, который находится между инди-играми и крупными ААА-проектами.
- Разработчики испытывали некоторые сложности с проработкой камеры и поведения врагов в группе, но в итоге им удалось гармонично внедрить эти аспекты в игру.
- Еще на этапе концепции Atlas Fallen в игре хотели сделать песок не только частью мира, но и элементом геймплея. Поэтому он будет тесно переплетен со способностями игроков.
- Система прогрессии в Atlas Fallen будет напоминать прокачку персонажа из The Surge.
- Редактор персонажей позволит создать реалистичные лица.
- В игре будет несколько больших регионов с уникальными наборами заданий и мероприятий.
- Между зонами будут небольшие переходы, что позволяет создать впечатление цельного мира.
Atlas Fallen выйдет 10 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Помоему это просто форспокен за мужика)
Ещё ремнант 2 не пройден емае.. Надо бы поспешить)