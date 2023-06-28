В новом трейлере Atlas Fallen показали разнообразных песчаных монстров

Разработчики из студии Deck13 Interactive совместно с издателем Focus Home запускают серию коротких видеороликов, которые обещают раскрыть главные особенности внутриигрового мира масштабного экшена Atlas Fallen. Первый трейлер из этой серии посвящен необычным созданиям, с которыми предстоит столкнуться игрокам.
События Atlas Fallen разворачиваются в необычном фэнтези мире, где падшие боги терроризирует простых людей. Этот мир состоит из опасностей и таинственного песка, который способен формировать новую жизнь или даже отбирать её. В ней заключено поистине могущественная сила, поэтому монстры буквально состоят из песка. В воздухе и на земле вы в любой момент можете встретить этих порождений, который не будут к вам дружелюбны.
Напомним, ранее разработчики Atlas Fallen поделились новым геймплеем игры с демонстрацией кооперативного режима, а также рассказали о его особенностях.
Atlas Fallen выйдет уже в конце этого лета — 10 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Чет однотипные кучки шипов и рогов.
16 мая. Старая дата релиза стоит. Прокосячились
Вроде интересно, но плохо, что пустыня.