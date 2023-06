Разработчики Atlas Fallen раскрыли особенности кооперативного прохождения экшена ©

Этим летом состоится выход новой игры от разработчиков из студии Deck13 Interactive, который подарили нам хардкорную дилогию The Surge и Lords of the Fallen. Их новый проект под названием Atlas Fallen предлагает обуздать безграничную мощь песком и отправиться на охоту за легендарными монстрами. Вступить в эпичные баталии с огромными тварями можно будет в компании с верными друзьями, благодаря кооперативному режиму. Все особенности совместного прохождения Atlas Fallen авторы игры раскрыли в специальном видео.

В Deck13 Interactive отметили, что Atlas Fallen создавалась с упором на кооперативный режим. Возможность совместного прохождения игры был основным направлением для команды разработчиков, однако проект позиционирует себя, как одиночное экшен-приключение. Это означает, что игру можно пройти от начала и до конца в одиночку ничего не потеряв в плане контента. Кооператив не является навязанным условием в Atlas Fallen, разработчики постарались грамотно сбалансировать игровые механики под любой тип прохождения.

Разработчики Atlas Fallen гордятся системой бесшовного кооператива, которая позволят в любом момент пригласить напарника. Разница в прогрессе прохождения и другие элементы не станут преградой для игроков. Перед игроками будет доступен полностью открытый мир, который позволяет исследовать его без лишних ограничений, наоборот он будет подстраиваться под возможности пользователей в бою.