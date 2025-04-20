В стиме можно получить бесплатно игру AtmaSphere

С сегодняшнего дня и до 23 апреля у пользователей Steam есть возможность получить AtmaSphere совершенно бесплатно.

Для тех, кто не в курсе, AtmaSphere — это игра в жанре «прокати шарик», которая была выпущена в 2018 году. Цель игры — провести шарик по различным уровням в средневековом стиле, полным опасностей и коллекционных бриллиантов. AtmaSphere получила смешанные отзывы в последних обзорах, но в целом отзывы немного более положительные, что даёт игре общий рейтинг «В основном положительные отзывы».

Катайтесь сколько угодно и как угодно, но будьте осторожны, чтобы не упасть. Соберите по пути все бриллианты, чтобы произвести впечатление на Баллерину, и собирайте золотые монеты, чтобы заработать очки хвастовства. По мере продвижения уровни становятся всё сложнее и сложнее, а ваш скилл подвергнется проверке множеством увлекательных ловушек и головоломок.

Всего в AtmaSphere 30 захватывающих уровней ручной работы. Простой, но в то же время захватывающий игровой процесс. Уникальный визуальный стиль в сочетании с успокаивающими звуками дождя на заднем плане создает прекрасную расслабляющую атмосферу. С каждым уровнем вас ждет уникальный, замечательный саундтрек.