Atomfall получит поддержку Steam Deck

Разработчики Atomfall подтвердили, что игра будет адаптирована для Steam Deck, что позволит насладиться постапокалиптическим приключением на портативной консоли.

Atomfall — это нарративный FPS, действие которого разворачивается в альтернативной Великобритании после ядерной катастрофы. Игрокам предстоит исследовать опасный мир, сталкиваясь с мутантами, выжившими и мрачными тайнами разрушенного общества.

Релиз Atomfall запланирован на 27 марта 2025 года, а в Steam уже открыта страница игры. Поддержка русского языка будет представлена в виде интерфейса и субтитров.