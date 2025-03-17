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Atomfall 27.03.2025
Экшен, Ролевая, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
7.7 92 оценки

Atomfall получит поддержку Steam Deck

IKarasik IKarasik

Разработчики Atomfall подтвердили, что игра будет адаптирована для Steam Deck, что позволит насладиться постапокалиптическим приключением на портативной консоли.

Atomfall — это нарративный FPS, действие которого разворачивается в альтернативной Великобритании после ядерной катастрофы. Игрокам предстоит исследовать опасный мир, сталкиваясь с мутантами, выжившими и мрачными тайнами разрушенного общества.

Релиз Atomfall запланирован на 27 марта 2025 года, а в Steam уже открыта страница игры. Поддержка русского языка будет представлена в виде интерфейса и субтитров.

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