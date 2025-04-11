Atomfall привлекла два миллиона игроков; Rebellion поделилась интересной статистикой

Игре Atomfall от Rebellion не потребовалось много времени, чтобы набрать более миллиона игроков, поскольку она достигла этого показателя за две недели после выхода. Игра стала самым крупным запуском британской студии на сегодняшний день.

Это подтверждается новой инфографикой, которая содержит обновленную информацию о тенденциях и привычках игроков. Rebellion сообщила, что более 5,9 миллионам NPC разбили головы битой для крикета, а также было выпито более полумиллиона чашек чая. Добавьте к этому четверть миллиона заказанных пинт пива, 3,6 миллиона найденных комиксов, 12,7 миллиона обнаруженных тайников и 14,1 миллиона съеденных банок мяса (которое, кстати, является любимой едой игроков Atomfall).