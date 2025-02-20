В Atomfall игроки смогут принять "безумные" решения, которые изменят мир

События будут влиять на население, врагов и многое другое

Студия Rebellion представила новые детали своего постапокалиптического экшена Atomfall. Ведущий дизайнер Бен Фишер рассказал, что в игре будут экспериментальные механики, которые радикально повлияют на геймплей. Одной из ключевых особенностей станут события, которые геймер может активировать или пропустить, что серьёзно изменит популяцию врагов и состояние игрового мира.

Изначально Atomfall должна была стать классическим шутером от первого лица, но в процессе разработки игра сменила жанр и стала «песочницей» с элементами детектива. Разработчики стремились создать ощущение свободы, позволяя геймерам самостоятельно исследовать мир и принимать решения, которые повлияют на ход событий.

Ранее в сети были опубликованы новые детали Atomfall. Разработчики рассказали, что их игра не так сильно похожа на Fallout, а скорее напоминает культовый сериал «Секретные материалы».

Atomfall выйдет 27 марта на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One с текстовым переводом на русский язык. Игра со дня релиза будет доступна в каталоге подписки Xbox Game Pass.