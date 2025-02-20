В Atomfall игроки смогут принять "безумные" решения, которые изменят мир

События будут влиять на население, врагов и многое другое
Студия Rebellion представила новые детали своего постапокалиптического экшена Atomfall. Ведущий дизайнер Бен Фишер рассказал, что в игре будут экспериментальные механики, которые радикально повлияют на геймплей. Одной из ключевых особенностей станут события, которые геймер может активировать или пропустить, что серьёзно изменит популяцию врагов и состояние игрового мира.
Изначально Atomfall должна была стать классическим шутером от первого лица, но в процессе разработки игра сменила жанр и стала «песочницей» с элементами детектива. Разработчики стремились создать ощущение свободы, позволяя геймерам самостоятельно исследовать мир и принимать решения, которые повлияют на ход событий.
Ранее в сети были опубликованы новые детали Atomfall. Разработчики рассказали, что их игра не так сильно похожа на Fallout, а скорее напоминает культовый сериал «Секретные материалы».
Atomfall выйдет 27 марта на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One с текстовым переводом на русский язык. Игра со дня релиза будет доступна в каталоге подписки Xbox Game Pass.
интересное выглядит и цена дешевая так то
Акуенно!По крайней мере может быть лучше чем Avowed
Это не сложно
Денува и "Ой, извините". Так что пройду мимо.
Сразу вспоминается Fallout 3 и возможность взорвать Мегатонну, хотя Институт в Fallout 4 тоже красиво взрывается.
Что то в этом году разрабы решили реабилитироваться за 24 год.Выглядит интересно,