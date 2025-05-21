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Atomfall 27.03.2025
Экшен, Ролевая, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
6.9 244 оценки

В июне Atomfall получит дополнение Wicked Isle

monk70 monk70

Перед выпуском Atomfall в марте Rebellion ясно дала понять, что игра скоро будет расширена сюжетным пакетом, который перенесет приключение в совершенно новую область под названием Wicked Isle. Точная дата выхода этого дополнения на тот момент не упоминалась.

Сейчас же Rebellion объявила, что Wicked Isle выйдет 3 июня на всех платформах. Пока не известно, что этот сюжетный пакет предложит фанатам, но в опубликованном тизере говорится, что для того, чтобы добраться до Wicked Isle, нужно совершить короткую поездку на лодке.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Egik81

Думаю кому зашел оригинал зайдет и дополнение. Как говорится пост-апокалипсис у всех разный.))

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Misha Mi

Это точно, бывают игры не для каждого, но это не значит что плохая) Лично меня игра не заинтересовала, не для всех)

bohdan2015

Если отплыть то уж лучше вспомнить Dishonored))