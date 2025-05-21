В июне Atomfall получит дополнение Wicked Isle

Перед выпуском Atomfall в марте Rebellion ясно дала понять, что игра скоро будет расширена сюжетным пакетом, который перенесет приключение в совершенно новую область под названием Wicked Isle. Точная дата выхода этого дополнения на тот момент не упоминалась.

Сейчас же Rebellion объявила, что Wicked Isle выйдет 3 июня на всех платформах. Пока не известно, что этот сюжетный пакет предложит фанатам, но в опубликованном тизере говорится, что для того, чтобы добраться до Wicked Isle, нужно совершить короткую поездку на лодке.