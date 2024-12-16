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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 9 917 оценок

Atomic Heart стала доступна в российском Steam

AceTheKing
Новости

Как стало известно, с сегодняшнего дня шутер Atomic Heart от студии Mundfish стал доступен в российском Steam, а так же в других регионах СНГ.

Релиз игры состоялся 21 февраля 2023 года. Таким образом, Atomic Heart была эксклюзивом магазина VK Play в странах СНГ почти два года. Цена стандартного издания игры в российском Steam составила 1999 рублей.

Atomic Heart доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

17
49
Комментарии: 49
Ваш комментарий
maximus388

Это был баг, расходимся. Автору повезло, можно еще одну новость накалякать.
И вообще, зная политику Мундфиш, вряд ли бы вот так втихаря они игру вернули. Завалили бы все паблики анонсами за месяц до события.
Может, после выхода всех ДЛС уберут эксклюзивность.

17
BigusDickus

не, это были бюрократические проволочки.

0
rtnrwv

и без скидки? ждём когда будет 80%

11
Abarmot90

Сегодня скидка закончилась. Но с 19 зимняя распродажа

9
KIBERMAX

Ок, Казахстан

7
Пользователь ВКонтакте

жаль, хотел купить, но не судьба, в вк им мне ее не продать) // Евгений Гаврилов

6
Пользователь ВКонтакте

все убрали // Андрей Павлов

4
Котян Сутоевич

Уже недоступна. Удаляй свою статейку, вводящую в заблуждение).

4
Дворф

23 к тенге с денуво ... просто в голос... ну и да убрали

3
digitalkid

А в Армении нет =( Чё такое, Гейб-джян?

UPD Уже убрали походу.

2
JustA_NiceGuy

Хорошая шутка)

2
Makar_AS8

Не, нифига... Но ничего, я подожду. Конторке мейлрушников денег я не дам.

2
gameplaynostalgia

И в Казахском тоже =)
Видать соглашение с VK закончилось и решили и там теперь распространить

1
Никита Дроздоvv

Всё прикрыли лавочку

1
Armen 88

твари

1
LaughingZou

ААААААААААААААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

-2
Slaviandi

Была да сплыла , классика Steam

1
АLEX86

Русский стим создай свой и добавь туда🤡 ВК плей вот и есть ваш стим и там игра доступна. И интернет может русский заодно создать ещё потому как вас и от туда вскоре могут вышвырнуть.

0
Комментарий удален
Комментарий удален
Max P LaughingZou

Она на UE 4.

0
ApparentYousif

болванчиков бить всю игру скучновато, когда уже начнут делать свои игры а не ответки западу и копии других игр...

-1
WerGC

отлично дождался,возьму голд на зимней распродаже

0
VitalUgo

Данный товар недоступен в вашем регионе

0
MAdach

Видимо я не в том Казахстане живу, это в какой из вселенных он стал доступен в Казахстане?

0
RestlessDreams91

Временная акция была, сам обрадовался. Видимо баг, либо прогрев, ибо цены в рублях были.

0
Комментарий удален
ChromeDisaster

Никто в РФ её не запрещал

2
Max P

В VK Play можно без проблем купить.

-1
Maha4kalinec ChromeDisaster

Но в Стиме ее нет в России, а что она есть на просторах торрента знаю

0
ChromeDisaster Maha4kalinec

По договору с издателем в СНГ она продаётся только в сервисе VK Play, для других стран - в стим

0
Ден Maha4kalinec

нет её на просторах. Есть только неиграбильный билд.

0
Пользователь ВКонтакте

// Andrey Repin

0
Пользователь ВКонтакте

Уже всё // Андрей Жмур

0
xion76

Была )

0
BaalVII

Наконец-то. Дождался.

-1
NegativePolygon

Ультра классно)

-1
ApparentYousif

уже нет)))

1
NegativePolygon ApparentYousif

Я уже понял

0
Real Slim Shady

Ну теперь можно поиграть, наконец-то

-2
Abarmot90

Повезло. Ради игры на выходе регился в vk play

-7
Никита Дроздоvv

Ты мог уже давным давно купить аккаунт

-2
Никита Дроздоvv

Чтоооо?

-2
Abarmot90

Проснулись. Спасибо. Не надо

-3
Talendor3

последний раз регион только ради нее менял в стиме))

-3
vanтт

Фух, я уж думал зря я из-за неё застрял в индии. Хотя так и так зря, мне игра не понравилась

-3
Лидер X

Защиту пусть снимают, дайте уже крестьянам поиграть в этот шедевр!

-4
Никита Дроздоvv

Не так уж сложно найти 200 рублей на аккаунт

-3
Despot_Aspid

Не понимаю ажиотажа. Говёнейшая игрулька на самом деле. Сюжет и персонажи тошнотворные, геймплей трешовый. Лучше снова Bioshock Infinite пройти.

-4
АLEX86

Российский стим что то это такое?🤦‍♂️ Что ты несёшь такое дурило картонное.

-6
Separator1990

atomic fart надо было называть, принципиально даже пиратку играть противно из-за такого плевка в ру стим коммьюнити. А насчет вк плея, я от мейлов лаунчера с вирями насмотрелся в свое время, обойдусь без подобного мусора на своем пк

-11
Антон Патриарх Логвинов

Вижу в тебе украинский след. Пойду донос напишу.

-1