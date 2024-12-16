Atomic Heart стала доступна в российском Steam

Как стало известно, с сегодняшнего дня шутер Atomic Heart от студии Mundfish стал доступен в российском Steam, а так же в других регионах СНГ.

Релиз игры состоялся 21 февраля 2023 года. Таким образом, Atomic Heart была эксклюзивом магазина VK Play в странах СНГ почти два года. Цена стандартного издания игры в российском Steam составила 1999 рублей.

Atomic Heart доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.