Atomic Heart стала доступна в российском Steam

Как стало известно, с сегодняшнего дня шутер Atomic Heart от студии Mundfish стал доступен в российском Steam, а так же в других регионах СНГ.
Релиз игры состоялся 21 февраля 2023 года. Таким образом, Atomic Heart была эксклюзивом магазина VK Play в странах СНГ почти два года. Цена стандартного издания игры в российском Steam составила 1999 рублей.
Atomic Heart доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Это был баг, расходимся. Автору повезло, можно еще одну новость накалякать.
И вообще, зная политику Мундфиш, вряд ли бы вот так втихаря они игру вернули. Завалили бы все паблики анонсами за месяц до события.
Может, после выхода всех ДЛС уберут эксклюзивность.
не, это были бюрократические проволочки.
и без скидки? ждём когда будет 80%
Сегодня скидка закончилась. Но с 19 зимняя распродажа
Ок, Казахстан
жаль, хотел купить, но не судьба, в вк им мне ее не продать) // Евгений Гаврилов
все убрали // Андрей Павлов
Уже недоступна. Удаляй свою статейку, вводящую в заблуждение).
23 к тенге с денуво ... просто в голос... ну и да убрали
А в Армении нет =( Чё такое, Гейб-джян?
UPD Уже убрали походу.
Хорошая шутка)
Не, нифига... Но ничего, я подожду. Конторке мейлрушников денег я не дам.
И в Казахском тоже =)
Видать соглашение с VK закончилось и решили и там теперь распространить
Всё прикрыли лавочку
твари
ААААААААААААААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
Была да сплыла , классика Steam
Русский стим создай свой и добавь туда🤡 ВК плей вот и есть ваш стим и там игра доступна. И интернет может русский заодно создать ещё потому как вас и от туда вскоре могут вышвырнуть.
Она на UE 4.
болванчиков бить всю игру скучновато, когда уже начнут делать свои игры а не ответки западу и копии других игр...
отлично дождался,возьму голд на зимней распродаже
Данный товар недоступен в вашем регионе
Видимо я не в том Казахстане живу, это в какой из вселенных он стал доступен в Казахстане?
Временная акция была, сам обрадовался. Видимо баг, либо прогрев, ибо цены в рублях были.
Никто в РФ её не запрещал
В VK Play можно без проблем купить.
Но в Стиме ее нет в России, а что она есть на просторах торрента знаю
По договору с издателем в СНГ она продаётся только в сервисе VK Play, для других стран - в стим
нет её на просторах. Есть только неиграбильный билд.
// Andrey Repin
Уже всё // Андрей Жмур
Была )
Наконец-то. Дождался.
Ультра классно)
уже нет)))
Я уже понял
Ну теперь можно поиграть, наконец-то
Повезло. Ради игры на выходе регился в vk play
Ты мог уже давным давно купить аккаунт
Чтоооо?
Проснулись. Спасибо. Не надо
последний раз регион только ради нее менял в стиме))
Фух, я уж думал зря я из-за неё застрял в индии. Хотя так и так зря, мне игра не понравилась
Защиту пусть снимают, дайте уже крестьянам поиграть в этот шедевр!
Не так уж сложно найти 200 рублей на аккаунт
Не понимаю ажиотажа. Говёнейшая игрулька на самом деле. Сюжет и персонажи тошнотворные, геймплей трешовый. Лучше снова Bioshock Infinite пройти.
Российский стим что то это такое?🤦♂️ Что ты несёшь такое дурило картонное.
atomic fart надо было называть, принципиально даже пиратку играть противно из-за такого плевка в ру стим коммьюнити. А насчет вк плея, я от мейлов лаунчера с вирями насмотрелся в свое время, обойдусь без подобного мусора на своем пк
Вижу в тебе украинский след. Пойду донос напишу.