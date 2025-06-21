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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.7 11 142 оценки

Фанаты Atomic Heart готовят масштабное приквельное дополнение на движке Unreal Engine

Borovik-rus Borovik-rus

Группа энтузиастов приступила к созданию неофициального сюжетного дополнения «Atomic Heart: Предыстория», которое станет приквелом оригинального шутера от Mundfish. Проект, находящийся на ранней стадии разработки, уже обзавёлся первыми скриншотами, демонстрирующими новые локации, созданные на Unreal Engine 4.

Разработчики мода рассматривают возможность перехода на Unreal Engine 5 для улучшения визуальной составляющей, но окончательное решение пока не принято. По предварительным планам, релиз фанатского дополнения может состояться в 2025-2026 годах. «Atomic Heart: Предыстория» предложит альтернативный взгляд на вселенную игры, раскрывая события, предшествующие основной сюжетной линии.

Несмотря на отсутствие официальной поддержки со стороны Mundfish, проект вызывает значительный интерес среди поклонников Atomic Heart. Авторы дополнения подчёркивают, что их работа является некоммерческой и создаётся исключительно из любви к оригинальной игре.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
saa0891

Жаль конечно что сами разрабы не сделали ДЛС (вместо того же Лимбо) про какой нибудь секретный комплекс и робота зайца который бы за нами гонялся по этому комплексу, и его надо было бы заманивать в какие нибудь смертоносные устройства и он бы в итоге трансформировался в более опасную криповую версию и в конце конечно какой нибудь эпичный бой с боссом.

Ну как же классно что они анонсировали вторую часть в которой показали просто кучу новых интересных элементов и механик, ну и выглядит игра конечно куда масштабней, хотя это как раз часто становится недостатком когда всё это не проработанно.

6
Saw Gerrera
1
Лидер Мур

Уважаемо

5
Tommy.

Если судить по скрину, то нас ждет корявая фанатская поделка на УЕ5

3
Блоха В Сарафане

на уе4

1
Tommy. Блоха В Сарафане

извините, нас ждет корявая фанатская поделка на УЕ4

3
Spillik

Очереднярские фанаты готовят игру, да еще на ынрыал ынджин?

1
Кей Овальд

Допустим.

1
Hevin

Интересно будет поиграть в предысторию, если мандфиш ещё и внимание обратит и даст лорные поправки - будет очень не плохо.

1