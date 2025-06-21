Фанаты Atomic Heart готовят масштабное приквельное дополнение на движке Unreal Engine

Группа энтузиастов приступила к созданию неофициального сюжетного дополнения «Atomic Heart: Предыстория», которое станет приквелом оригинального шутера от Mundfish. Проект, находящийся на ранней стадии разработки, уже обзавёлся первыми скриншотами, демонстрирующими новые локации, созданные на Unreal Engine 4.

Разработчики мода рассматривают возможность перехода на Unreal Engine 5 для улучшения визуальной составляющей, но окончательное решение пока не принято. По предварительным планам, релиз фанатского дополнения может состояться в 2025-2026 годах. «Atomic Heart: Предыстория» предложит альтернативный взгляд на вселенную игры, раскрывая события, предшествующие основной сюжетной линии.

Несмотря на отсутствие официальной поддержки со стороны Mundfish, проект вызывает значительный интерес среди поклонников Atomic Heart. Авторы дополнения подчёркивают, что их работа является некоммерческой и создаётся исключительно из любви к оригинальной игре.