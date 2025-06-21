Фанаты Atomic Heart готовят масштабное приквельное дополнение на движке Unreal Engine

Группа энтузиастов приступила к созданию неофициального сюжетного дополнения «Atomic Heart: Предыстория», которое станет приквелом оригинального шутера от Mundfish. Проект, находящийся на ранней стадии разработки, уже обзавёлся первыми скриншотами, демонстрирующими новые локации, созданные на Unreal Engine 4.
Разработчики мода рассматривают возможность перехода на Unreal Engine 5 для улучшения визуальной составляющей, но окончательное решение пока не принято. По предварительным планам, релиз фанатского дополнения может состояться в 2025-2026 годах. «Atomic Heart: Предыстория» предложит альтернативный взгляд на вселенную игры, раскрывая события, предшествующие основной сюжетной линии.
Несмотря на отсутствие официальной поддержки со стороны Mundfish, проект вызывает значительный интерес среди поклонников Atomic Heart. Авторы дополнения подчёркивают, что их работа является некоммерческой и создаётся исключительно из любви к оригинальной игре.
Жаль конечно что сами разрабы не сделали ДЛС (вместо того же Лимбо) про какой нибудь секретный комплекс и робота зайца который бы за нами гонялся по этому комплексу, и его надо было бы заманивать в какие нибудь смертоносные устройства и он бы в итоге трансформировался в более опасную криповую версию и в конце конечно какой нибудь эпичный бой с боссом.
Ну как же классно что они анонсировали вторую часть в которой показали просто кучу новых интересных элементов и механик, ну и выглядит игра конечно куда масштабней, хотя это как раз часто становится недостатком когда всё это не проработанно.
Уважаемо
Если судить по скрину, то нас ждет корявая фанатская поделка на УЕ5
на уе4
извините, нас ждет корявая фанатская поделка на УЕ4
Очереднярские фанаты готовят игру, да еще на ынрыал ынджин?
Допустим.
Интересно будет поиграть в предысторию, если мандфиш ещё и внимание обратит и даст лорные поправки - будет очень не плохо.