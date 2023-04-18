Нейросеть показала "похотливый холодильник" из Atomic Heart в виде девушки

Пользователь Pikabu под ником Teiljarga показал «человеческие» облики Элеоноры из Atomic Heart, сгенерированные Midjourney. Элеонора — это созданный на базе холодильника ремонтный шкаф, который из-за сбоя в системе разговаривает пошлыми и двусмысленными фразами, а также всячески домогается до майора Нечаева, главного героя игры. Нейросеть увидела в похотливом агрегате девушку в красном элегантном платье, которая стоит рядом с холодильником.

Ранее нейросеть показала располневших героев Mortal Kombat. Соня Блейд, Скорпион и Джонни Кейдж, похоже, не успели похудеть к лету.