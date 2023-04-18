Нейросеть показала "похотливый холодильник" из Atomic Heart в виде девушки

Пользователь Pikabu под ником Teiljarga показал «человеческие» облики Элеоноры из Atomic Heart, сгенерированные Midjourney. Элеонора — это созданный на базе холодильника ремонтный шкаф, который из-за сбоя в системе разговаривает пошлыми и двусмысленными фразами, а также всячески домогается до майора Нечаева, главного героя игры. Нейросеть увидела в похотливом агрегате девушку в красном элегантном платье, которая стоит рядом с холодильником.
Ранее нейросеть показала располневших героев Mortal Kombat. Соня Блейд, Скорпион и Джонни Кейдж, похоже, не успели похудеть к лету.
ммм. чет-как то не очень. лучше вот такую:
ну или версия для любителей пожестче 😂
Надо скин такой на холодильник!
Ааахаха.. дайте угадаю) В запросе написали "похотливая, деваха, холодильник")
А что пальцев нормальное количество?Это уже не нейросеть делала.
Сначала подумал круто, увидев превью, что нет головы, показалось что так даже оригинальней, но как открыл - с лицом все-таки мимо. Не то, что бы я как то её себе представлял но часть этого образа (именно лицо) вообще не ассоцируется с Элеанорой. Как минимум я почему то ожидал увидеть что волосы должны быть пышные и кудрявые, а эта девица похожа скорее на зрелую версию Ариэль из русалочки. Так то красивая, но это не Элеанора)) Только если 4ая, с бутылочкой)
защитнички хэйтерки нагрянули. круто у меня уже своя аудитория. для вас и стараюсь. так держать. у вас одно мнение на игру походу) уверен одни и те же люди ставят минусы) ну или вы просто фанаты анимэ-looking контента. Тогда вообще вопросов нет.