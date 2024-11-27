Новый трейлер третьего DLC для Atomic Heart обещает погружение в глубины

Студия Mundfish выпустила новый тизер третьего дополнения для Atomic Heart, который переносит игроков в атмосферные глубины затопленного комплекса. Главный герой спускается под воду, где перед ним открываются впечатляющие пейзажи. Однако вскоре эту тишину нарушает появление жуткого робота с щупальцами.
«DLC#3 перенесёт тебя не только в знакомые места, но и в совершенно новые. Исследуй неизведанный комплекс под водой. Но будь осторожен — бездна скрывает смертельную угрозу, МУР-8Н4…», — делятся разработчики.
Финал тизера под бодрую музыку интригует: зрителей приглашают испытать новую главу уже этой зимой. Точная дата релиза пока не раскрыта.
Кайф ждём 100%
Наконец-то, давно ждал что-то в духе именно Биошока. :)
Учитывая, сколько они его делает и учитывая
Сколько контента нас ждёт в этом Длс Это Длс должно приходится минимум за часов 10. и это минимум. Такое ощущение, будто это не Длс, а Атомик хард 2
🔥
так это 3-й DLC, а еще ж 4-й будет, вот это они растянули время
Ну емае
Наконец то
Сколько тянули то
Выйдет зимой
Как думаете когда именно?Декабрь?Январь?Февраль?
Вероятно, по первым 2 длс были какие-то наработки, поэтому их быстро по пол года выпускали, а этот Нептун с нуля. Под Новый год был бы шикарный подарок, но на самом деле лучше не торопиться, чтобы было, как и основная игра, в идеальном техническом состоянии.
Все ДЛС параши во всех игр.