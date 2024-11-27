Новый трейлер третьего DLC для Atomic Heart обещает погружение в глубины

Студия Mundfish выпустила новый тизер третьего дополнения для Atomic Heart, который переносит игроков в атмосферные глубины затопленного комплекса. Главный герой спускается под воду, где перед ним открываются впечатляющие пейзажи. Однако вскоре эту тишину нарушает появление жуткого робота с щупальцами.

«DLC#3 перенесёт тебя не только в знакомые места, но и в совершенно новые. Исследуй неизведанный комплекс под водой. Но будь осторожен — бездна скрывает смертельную угрозу, МУР-8Н4…», — делятся разработчики.

Финал тизера под бодрую музыку интригует: зрителей приглашают испытать новую главу уже этой зимой. Точная дата релиза пока не раскрыта.