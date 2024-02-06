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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 8 387 оценок

Отправляемся в Лимбо вместе с релизным трейлером второго дополнения для Atomic Heart

Gutsz
Новости

Динамичный шутер Atomic Heart с необычным сеттингом ретро-футуризма и разнообразными способностями в духе серии BioShock вышел еще в феврале 2023 года. Несмотря на то, что это был дебютный проект студии Mundfish, разработчикам удалось создать кинематографичный сюжет в полуоткрытом мире с запоминающимися персонажами. Спустя почти год с момента релиза, для Atomic Heart выходит уже второе сюжетное дополнение. В честь этого события авторы игры опубликовали зрелищный трейлер DLC с подзаголовком "Узник Лимбо".

Новый трейлер частично погружает нас в альтернативный мир Лимбо, созданный арт-директором студии Mundfish Артемом Галеевым. Главный герой Atomic Heart попадает туда в ходе событий дополнения, которое развивает историю оригинальной кампании игры. Там вас ждут безумные испытания, новые области, доступные для исследования, и перевернутая логика привычного мира.

Оказавшись в самом центре стремительной боевой феерии, игроки столкнутся с удивительными врагами, разобраться с которыми поможет уникальное оружие. А чтобы раскрыть тайны Лимбо, узнать прошлое Майора и попытаться освободить его разум, игрокам поможет воплощение Близняшки, бывшей возлюбленной жены П-3. Во время динамичного приключения игрокам также предстоит собирать яблоки, чтобы разблокировать навыки и оружие, а также золотые монеты, чтобы получить до 7 уникальных скинов оружия, которые можно будет использовать в основной кампании.

Atomic Heart DLC 2 «Узник Лимбо» — Релизный трейлер на русском языке:

Кроме того, разработчики сообщили, что оригинальный саундтрек Atomic Heart обзавелся уже четвертым по счету альбомом, который доступен на популярных стриминговых площадках. OST Vol.4 будет включать в себя все музыкальные композиции из нового дополнения.

Отправиться в новое приключение по причудливому миру Atomic Heart можно уже сейчас на ПК через VK Play и Steam, а также на консолях PlayStation и Xbox. В честь выхода сюжетного дополнения на некоторых цифровых площадках на сам экшен-шутер и сезонный абонемент действует скидка до 50%.

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Комментарии: 28
Ваш комментарий
Димка2010

Я абсолютно ни на что не намекаю :)

9
MeduzaRUS

Трек в студию плиз. Блин походу придётся и вк купить её

5
Аристов--Черный

Песня, прям в точку попала...

3
Dimursik

Пошла загрузка)

2
жифорсник

у меня скорость маленькая почему-то

1
Tommy.

лучше уж не играть чем ставить vk play 💩

-4
ka27

Лимб...

1
Никита Дроздоvv

где в гейм пас? у меня максимальное издание

0
IY1982

в геймпассе ты его не найдёшь, только в сторе. Впрочем если у тебя максималка то DLC само должно скачиваться

1
Никита Дроздоvv IY1982

первое есть

0
iDaemon

У меня куплена в Xbox PC - Голд версия, первое есть дополнение, а второго нет :(

0
Никита Дроздоvv iDaemon

а тебя есть возможность его купить? просто у меня есть возможность его купить только зачем если оно и так должно быть у меня

0
evgenshy Никита Дроздоvv

такая же ерунда. есть атомик пасс, но длс продается только отдельно

0
malars0

Без гуся не то))) нужен гусь)

0
Alex19978

есть он там

2
Apostolone

Странно, её звали Лимбо, такие у них имена!

0
6363
0
База Базович

как же я горю

0
Pandorasteam

Опять сервера Vk лежат, основная игра скачалась с полной скоростью, дополнение 155 кб/c. Топ

-2
Jarvis666

Мммм, платформинг.... Бабадзаки и разрабы Only up были лвл дизайнерами? Попади на миллиметровую текстурку, либо упадëшь в самый низ))

-6