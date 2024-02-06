Отправляемся в Лимбо вместе с релизным трейлером второго дополнения для Atomic Heart

Динамичный шутер Atomic Heart с необычным сеттингом ретро-футуризма и разнообразными способностями в духе серии BioShock вышел еще в феврале 2023 года. Несмотря на то, что это был дебютный проект студии Mundfish, разработчикам удалось создать кинематографичный сюжет в полуоткрытом мире с запоминающимися персонажами. Спустя почти год с момента релиза, для Atomic Heart выходит уже второе сюжетное дополнение. В честь этого события авторы игры опубликовали зрелищный трейлер DLC с подзаголовком "Узник Лимбо".
Новый трейлер частично погружает нас в альтернативный мир Лимбо, созданный арт-директором студии Mundfish Артемом Галеевым. Главный герой Atomic Heart попадает туда в ходе событий дополнения, которое развивает историю оригинальной кампании игры. Там вас ждут безумные испытания, новые области, доступные для исследования, и перевернутая логика привычного мира.
Оказавшись в самом центре стремительной боевой феерии, игроки столкнутся с удивительными врагами, разобраться с которыми поможет уникальное оружие. А чтобы раскрыть тайны Лимбо, узнать прошлое Майора и попытаться освободить его разум, игрокам поможет воплощение Близняшки, бывшей возлюбленной жены П-3. Во время динамичного приключения игрокам также предстоит собирать яблоки, чтобы разблокировать навыки и оружие, а также золотые монеты, чтобы получить до 7 уникальных скинов оружия, которые можно будет использовать в основной кампании.
Atomic Heart DLC 2 «Узник Лимбо» — Релизный трейлер на русском языке:
Кроме того, разработчики сообщили, что оригинальный саундтрек Atomic Heart обзавелся уже четвертым по счету альбомом, который доступен на популярных стриминговых площадках. OST Vol.4 будет включать в себя все музыкальные композиции из нового дополнения.
Отправиться в новое приключение по причудливому миру Atomic Heart можно уже сейчас на ПК через VK Play и Steam, а также на консолях PlayStation и Xbox. В честь выхода сюжетного дополнения на некоторых цифровых площадках на сам экшен-шутер и сезонный абонемент действует скидка до 50%.
Я абсолютно ни на что не намекаю :)
Трек в студию плиз. Блин походу придётся и вк купить её
Песня, прям в точку попала...
Пошла загрузка)
у меня скорость маленькая почему-то
лучше уж не играть чем ставить vk play 💩
Лимб...
где в гейм пас? у меня максимальное издание
в геймпассе ты его не найдёшь, только в сторе. Впрочем если у тебя максималка то DLC само должно скачиваться
первое есть
У меня куплена в Xbox PC - Голд версия, первое есть дополнение, а второго нет :(
а тебя есть возможность его купить? просто у меня есть возможность его купить только зачем если оно и так должно быть у меня
такая же ерунда. есть атомик пасс, но длс продается только отдельно
Без гуся не то))) нужен гусь)
есть он там
Странно, её звали Лимбо, такие у них имена!
как же я горю
Опять сервера Vk лежат, основная игра скачалась с полной скоростью, дополнение 155 кб/c. Топ
Мммм, платформинг.... Бабадзаки и разрабы Only up были лвл дизайнерами? Попади на миллиметровую текстурку, либо упадëшь в самый низ))