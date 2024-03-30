Разработчики Atomic Heart поделились историей создания Бабы Зины

Баба Зина является по-настоящему великой фигурой в мире Atomic Heart. Зинаида Петровна Муравьева, несмотря на свои 52 года (на момент старта основной игры), остается боевой женщиной с неукротимой душой, способной справиться с врагами даже в одиночку.

Баба Зина несет ответственность за секретные и правительственные коммуникации при Сеченове, подчиняясь указаниям Хрущева. Однако после трагических событий, произошедших с ее дочерью, она начала сомневаться в идеалах и непогрешимости Сеченова, обвиняя его в том, что случилось с Екатериной.

Характер бабы Зины — это смесь силы и целеустремленности, которую она часто скрывает за маской вспыльчивости и истеричности, тонко играя на стереотипах о некомпетентности женщин-офицеров. Однако несмотря на «черствый фасад», не лишена она и чувства заботы по отношению к дочери. Передать особенности ее характера в игре помогла актриса Ирина Шанаева.

Баба Зина обладает обширными знаниями о работе Предприятия, высоким уровнем боевой подготовки и доступом к различным секретным системам. Обладая выдающимся интеллектом и физической силой, скрываемыми от посторонних глаз, она стала своего рода супергероем, и по словам сотрудников Предприятия, уже давно приобрела статус местной знаменитости. Изучая различные записи и материалы на территории Предприятия 3826, можно понять, что баба Зина заслужила высокий уровень авторитета среди других сотрудников.

По сравнению с ранними итерациями игры, первоначально задуманный образ бабы Зины претерпел некоторые изменения.

Твидовые брюки с высокой посадкой, рубашка, блейзер — ключевые элементы ее финального наряда, который в значительной степени соответствует стилю классического британского костюма для верховой езды и прогулок на природе. Баба Зина часто отправлялась в заграничные командировки по поручениям правительства — отсюда и элементы английского стиля в одежде. Завершает образ бабули повязанная на голове косынка. Возможно, такой наряд не совсем понятен нашим современникам, но он точно уникален для моды вселенной Atomic Heart.

Комментарий Артема Галеева:

«Ее образ и отношения с другими героями пронизаны фольклорными мотивами. Например, Сеченов символизирует Кощея Бессмертного, а баба Зина, соответственно, Бабу-ягу. Их взаимоотношения и роли уже давно запечатлены в сказках».

Реактивная избушка, на которой летает баба Зина, — дань этим сказочным мотивам. Изначально планировалось, что избушка будет летать с места на место и использоваться игроком в качестве магазина, но в процессе разработки от этой идеи отказались. Тогда роли магазина выступила Элеанора. Возможно, об этом персонаже стоит написать отдельную историю?

Помимо реактивной избушки у бабы Зины есть еще и мини-версия по имени Изнакурнож (сокращенно от избушки на курьих ножках), которая является своеобразным питомцем и именуется бабой Зиной как «чипированная курица». Изначально Сеченов обнаружил это существо в мире «Лимбо» и забрал оттуда в качестве трофея для исследований.

В игре роль бабы Зины многократно менялась: от доброжелательной бодрой бабули, готовой прийти на помощь, до антагониста, но ее концепция оставалась прежней. Баба Зина — это серый кардинал, который способен манипулировать кем угодно во благо общественно-политических целей мира. И кто знает, куда это может привести ее в будущем...