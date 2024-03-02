Разработчики поделились историей создания лимбо в Atomic Heart

С выходом второго сюжетного DLC Atomic Heart: Узник Лимбо искаженный мир, созданный визионером Артемом «Артепом» Галеевым, мир лимбо открылся игрокам с новых сторон.

Чтобы лучше понять задумку, они решили вернуться к истокам и поделиться предысторией концепции, положившей начало Atomic Heart.

В конце 90-х Артем увлекся созданием мира бессознательного, мира сказки — альтернативы технократии. Это был проект, которым он занимался по собственной инициативе параллельно с основной работой. Поэтому первая концепция окончательно сформировалась лишь к 2004-2006 годам.

Рабочее название проекта было «Варолиев Мост».

Главными действующими лицами в нем были героиня Белка, одетая в белую шубу с хвостом, и уже хорошо знакомый всем герой Ньютон.

Они путешествовали по сюрреалистичному миру с городами и деревнями, населенными разными персонажами. У всех этих мест были разные экономические, политические и социальные структуры.

Целью главных героев был маяк, Варолиев Мост, позволяющий найти выход из этого мира. Но жители вовлекали путешественников в свои жизни, то заводя их в тупики, то отправляя в бесконечные приключения.

Карта мира выглядела как отделы коры и ствола головного мозга. Само название «Варолиев Мост» — это участок мозга, проходящий между полушарий.

Но по мере дальнейшего развития концепции становилось ясно, что она получилась слишком сложной и ее затруднительно передать простыми словами, сохранив при этом суть.

Необходимо было вернуться к истокам создания мира и сосредоточиться на технологиях и науке как прологе к Лимбо, который к тому времени уже получил свое знаменитое название. Таким образом все персонажи Лимбо были перенесены в более знакомый нам мир.

Например, Сеченов возник на основе персонажа Мистера Спонгера, жившего в губке в мире Лимбо. Нынешний образ Бабы Зины создан исходя из того, что тогда, в мире Лимбо, она изначально обладала сверхъестественными способностями и олицетворяла матриархат. И подобных примеров немало!

Но не только персонажи нашли свое место в новом окружении. Так, например, политическая и социальная специфика Лимбо воплотилась в Предприятии 3826.

Артем отметил в своем последнем интервью PCGamesN portal: «Мы считаем мир Лимбо абсурдным, а жителям Лимбо кажется абсурдным наш реальный мир. Все взаимосвязано — миры сплетены вместе, как спираль ДНК.»

Один из самых частых вопросов о визуальной концепции Лимбо: «Что означает узор в горошек?» Собственно, это один из естественных фракталов, который можно встретить в клеточной структуре, пчелиных сотах, матрице и т. д. И этот узор был выбран для выделения в Лимбо объектов, возникших из мира природы. Таким образом они привлекают внимание насекомых и животных, чтобы их можно было съесть ради размножения и увеличения популяции.

С выходом второго сюжетного DLC Atomic Heart: Узник Лимбо некоторые игроки были удивлены тем, как выглядит эта часть вселенной. Учитывая все вышесказанное, можно отметить, что это тот же самый привычный всем мир, просто другая его часть. И теперь гораздо легче заметить те же самые детали: сахар, калории, холодный синтез для получения энергии, турбореактивный двигатель в форме медузы, бактерии, поедание углеводов, из которых построены дома, и многое другое.