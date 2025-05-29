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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.7 11 033 оценки

Российский шутер Atomic Heart привлек более 10 миллионов игроков

butcher69 butcher69

Студия Mundfish с гордостью объявила, что их шутер Atomic Heart привлек свыше 10 миллионов игроков с момента релиза. Разработчики называют это достижение воплощением своей мечты — результатом упорной работы команды, смелого видения и стремления к качеству.

Особую роль в успехе проекта сыграло активное и преданное сообщество, которое своим энтузиазмом и творчеством оживило мир Atomic Heart.

От первых идей до сегодняшнего дня фанаты были рядом, и, по словам Mundfish, это только начало большого пути. Команда поблагодарила всех игроков за поддержку и обещает сообщает, что "все еще только начинается".

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Константин335

Надеюсь еще будут выходит Российские игры уровня Atomic Heart, а то ничего интересного у нас и нет кроме него такого же уровня

13
M0208

Угу, только вот сначала была росийско-кипрская студия, то после некоторых событий они открестились от России, так што будут выходить российские игры уровня "Смута".

3
Kirill22092

Купил бы, но в казахском стиме не доступна, а менять регион ради одной игры не вижу смысла. А в ВК плей даже не сунусь

4
JackBV

Можно ли узнать , почему? Я понимаю что ВК помойка , но площадка только даст тебе возможность пользоваться игрой за довольно низкую стоимость . Золотое издание 1599. Почему такой категорический отказ?

1
mrPsyna

А ключ купить?

AGS37 JackBV

потому что и так 5 лаунчеров есть (Ubisoft, EA, EGS, Steam, GOG), на кой хрен ещё лагающий и только с 1 игрой использовать?

ThoughtfulGerardo

угу но не взломан

1
My life is a game

снимут рано или поздно
так то игре уже 2 года

ZAUSA

"Хорошей игре защита не нужна".

5
6363

Одна из лучших игр 2023 не пожалел ни чуть, что купил золотое издание и скачал ВК ПЛЕЙ, который я и использую только для запуска Атомика и его ДЛС. Ждем последнее ДЛС.

1
My life is a game

4 длс когда там?

Alex40001

привлек... хмммм ....а купили то сколько?

MagneticEnnio

Нынче стало модно писать сколько поиграло по подписке а не сколько купило?

AGS37

да, Ubisoft аж слюнями брызжит как довольны что "привлекли" 30 миллионов "игроков" в каловой as:nigga shawows

sa1958

Ну и молодцы,что привлекли.

Wersus Pro

Не так давно купил ГОЛЬд издание в "гуано плее".Наиграно меньше 2 часов пытался сделать возврат и ахнул такой система МРАК. Набегал до 7 часов и всё....Просто тоскливая туфта.Никакого ощущения попадания по врагам.Оружие всё беспонтовое. А про 10 миллионов,это как у роликов в "какаха видео" за минуту по 100 мультов просмотров.

JohnTornton

да не русский он