Российский шутер Atomic Heart привлек более 10 миллионов игроков

Студия Mundfish с гордостью объявила, что их шутер Atomic Heart привлек свыше 10 миллионов игроков с момента релиза. Разработчики называют это достижение воплощением своей мечты — результатом упорной работы команды, смелого видения и стремления к качеству.
Особую роль в успехе проекта сыграло активное и преданное сообщество, которое своим энтузиазмом и творчеством оживило мир Atomic Heart.
От первых идей до сегодняшнего дня фанаты были рядом, и, по словам Mundfish, это только начало большого пути. Команда поблагодарила всех игроков за поддержку и обещает сообщает, что "все еще только начинается".
Надеюсь еще будут выходит Российские игры уровня Atomic Heart, а то ничего интересного у нас и нет кроме него такого же уровня
Угу, только вот сначала была росийско-кипрская студия, то после некоторых событий они открестились от России, так што будут выходить российские игры уровня "Смута".
Купил бы, но в казахском стиме не доступна, а менять регион ради одной игры не вижу смысла. А в ВК плей даже не сунусь
Можно ли узнать , почему? Я понимаю что ВК помойка , но площадка только даст тебе возможность пользоваться игрой за довольно низкую стоимость . Золотое издание 1599. Почему такой категорический отказ?
А ключ купить?
потому что и так 5 лаунчеров есть (Ubisoft, EA, EGS, Steam, GOG), на кой хрен ещё лагающий и только с 1 игрой использовать?
угу но не взломан
снимут рано или поздно
так то игре уже 2 года
"Хорошей игре защита не нужна".
Одна из лучших игр 2023 не пожалел ни чуть, что купил золотое издание и скачал ВК ПЛЕЙ, который я и использую только для запуска Атомика и его ДЛС. Ждем последнее ДЛС.
4 длс когда там?
привлек... хмммм ....а купили то сколько?
Нынче стало модно писать сколько поиграло по подписке а не сколько купило?
да, Ubisoft аж слюнями брызжит как довольны что "привлекли" 30 миллионов "игроков" в каловой as:nigga shawows
Ну и молодцы,что привлекли.
Не так давно купил ГОЛЬд издание в "гуано плее".Наиграно меньше 2 часов пытался сделать возврат и ахнул такой система МРАК. Набегал до 7 часов и всё....Просто тоскливая туфта.Никакого ощущения попадания по врагам.Оружие всё беспонтовое. А про 10 миллионов,это как у роликов в "какаха видео" за минуту по 100 мультов просмотров.
да не русский он