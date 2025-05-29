Российский шутер Atomic Heart привлек более 10 миллионов игроков

Студия Mundfish с гордостью объявила, что их шутер Atomic Heart привлек свыше 10 миллионов игроков с момента релиза. Разработчики называют это достижение воплощением своей мечты — результатом упорной работы команды, смелого видения и стремления к качеству.

Особую роль в успехе проекта сыграло активное и преданное сообщество, которое своим энтузиазмом и творчеством оживило мир Atomic Heart.

От первых идей до сегодняшнего дня фанаты были рядом, и, по словам Mundfish, это только начало большого пути. Команда поблагодарила всех игроков за поддержку и обещает сообщает, что "все еще только начинается".