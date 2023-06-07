Свежий тизер сюжетного дополнения Atomic Heart показывает нового врага ©

Российские разработчики из студии Mundfish постепенно начинают подготавливать публику к грядущему сюжетному дополнению для шутера от первого лица Atomic Heart. Сегодня создатели опубликовали небольшой тизер, в котором представили нового врага BEA-D.

Это не декоративный предмет, а настоящая группа проворных и опасных роботов. Встречайте BEA-D, новую группу врагов из грядущего DLC #1 для #AtomicHeart! Будьте осторожны, ведь этим летом именно вы можете стать жемчужиной их трофейного списка.

Сюжетное дополнение должно появиться этим летом на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, но точная дата пока не раскрывается.