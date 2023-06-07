Свежий тизер сюжетного дополнения Atomic Heart показывает нового врага

Российские разработчики из студии Mundfish постепенно начинают подготавливать публику к грядущему сюжетному дополнению для шутера от первого лица Atomic Heart. Сегодня создатели опубликовали небольшой тизер, в котором представили нового врага BEA-D.
Это не декоративный предмет, а настоящая группа проворных и опасных роботов. Встречайте BEA-D, новую группу врагов из грядущего DLC #1 для #AtomicHeart! Будьте осторожны, ведь этим летом именно вы можете стать жемчужиной их трофейного списка.
Сюжетное дополнение должно появиться этим летом на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, но точная дата пока не раскрывается.
выглядит прикольно, особенно их способность собираться в мегаснеговика)
Как я понял, если приобрёл золотое издание то всё 4 длс бесплатно
да
Балдëжно. На некоторое время залип
Хороши. А робо-зайца когда добавят?
Посмотрим что за БУС-А. Приглянулась полигональная статуя в тизере. Уверен будет интересно.
Прикольно.
Lego-роботы? Интересно, надеюсь обьяснять зачем им нужна такая функция объединения.
доставать книги с верхних полок в библиотеке Сеченова.
Металлический конструктор, произведённый в СССР) Никак не лего)
да фигня эти тизеры, ниче непонятно вообще) лучше б нормальный информативный видос сняли)
зачем? чтобы знать сюжет наперед? Помоему в этом и был прикол игры, что по началу непонятно ничего.
Цель тизеров не сколько рассказать сколько заинтересовать
Нуу блин классно, но как то заново устанавливать и вспоминать все что там было не хочеться... врятли длс на 10 часов будет