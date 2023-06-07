Atomic Heart 21.02.2023
8.6 6 195 оценок

Свежий тизер сюжетного дополнения Atomic Heart показывает нового врага

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monk70
Новости

Российские разработчики из студии Mundfish постепенно начинают подготавливать публику к грядущему сюжетному дополнению для шутера от первого лица Atomic Heart. Сегодня создатели опубликовали небольшой тизер, в котором представили нового врага BEA-D.

Это не декоративный предмет, а настоящая группа проворных и опасных роботов. Встречайте BEA-D, новую группу врагов из грядущего DLC #1 для #AtomicHeart! Будьте осторожны, ведь этим летом именно вы можете стать жемчужиной их трофейного списка.

Сюжетное дополнение должно появиться этим летом на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, но точная дата пока не раскрывается.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
JIoMTuK

выглядит прикольно, особенно их способность собираться в мегаснеговика)

10
Alex19978

Как я понял, если приобрёл золотое издание то всё 4 длс бесплатно

3
MeduzaRUS

да

6
Mimpro

Балдëжно. На некоторое время залип

2
Используемое имя

Хороши. А робо-зайца когда добавят?

2
ImUndecovahBruh

Посмотрим что за БУС-А. Приглянулась полигональная статуя в тизере. Уверен будет интересно.

2
Кей Овальд

Прикольно.

2
Viperaberus21

Lego-роботы? Интересно, надеюсь обьяснять зачем им нужна такая функция объединения.

0
FatalleZ

доставать книги с верхних полок в библиотеке Сеченова.

2
L1no

Металлический конструктор, произведённый в СССР) Никак не лего)

1
Floww

да фигня эти тизеры, ниче непонятно вообще) лучше б нормальный информативный видос сняли)

-3
FatalleZ

зачем? чтобы знать сюжет наперед? Помоему в этом и был прикол игры, что по началу непонятно ничего.

1
Mimpro

Цель тизеров не сколько рассказать сколько заинтересовать

1
Eminence

Нуу блин классно, но как то заново устанавливать и вспоминать все что там было не хочеться... врятли длс на 10 часов будет

-3