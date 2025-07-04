Atomic Heart 2 исправит самую большую проблему первой части

Создатели Atomic Heart продолжают рассказывать в интервью о недавно представленном сиквеле этого шутера, вдохновлённом, в том числе, серией BioShock.

В новом интервью разработчики Atomic Heart 2 подчёркивают, что одним из важнейших нововведений в предстоящей игре является ее огромный масштаб. Из небольших коридорных локаций, известных по Atomic Heart, мы попад`м в большое пространство, которое можно исследовать с высокой степенью свободы.

Здесь на переднем плане в первую очередь город. На этот раз в сиквеле этот мегаполис станет своего рода хабом, к которому мы будем часто возвращаться и исследовать.

Мегаполис, который вы видели в трейлере, — это полностью развитый и аутентичный ретрофутуристический город. Это место, где восторжествовали наука и технологии. Мы хотим убедиться, что игроки не будут чувствовать себя ограниченными при исследовании этого города и мира. Одним из наиболее критикуемых элементов первой части было то, что игроков постоянно заставляли сражаться.

На этот раз игровой мир разработан так, чтобы напоминать экшен-RPG, а не типичный шутер.

Mundfish также объявили, что Atomic Heart 2 будет происходить через несколько лет после событий четвёртого, пока ещё не выпущенного DLC для Atomic Heart. История майора P-3 продолжится (хотя пока не подтверждено, станет ли он снова главным героем), но мы также встретимся со многими новыми персонажами.

Авторы делают ставку на Unreal Engine 5, анонсируя прекрасную графику благодаря использованию Lumen и Nanite. Будем надеяться, что все это будет хорошо оптимизировано, потому что, как мы знаем, у разработчиков часто возникают большие проблемы с UE5.