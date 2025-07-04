Создатели Atomic Heart продолжают рассказывать в интервью о недавно представленном сиквеле этого шутера, вдохновлённом, в том числе, серией BioShock.
В новом интервью разработчики Atomic Heart 2 подчёркивают, что одним из важнейших нововведений в предстоящей игре является ее огромный масштаб. Из небольших коридорных локаций, известных по Atomic Heart, мы попад`м в большое пространство, которое можно исследовать с высокой степенью свободы.
Здесь на переднем плане в первую очередь город. На этот раз в сиквеле этот мегаполис станет своего рода хабом, к которому мы будем часто возвращаться и исследовать.
Мегаполис, который вы видели в трейлере, — это полностью развитый и аутентичный ретрофутуристический город. Это место, где восторжествовали наука и технологии. Мы хотим убедиться, что игроки не будут чувствовать себя ограниченными при исследовании этого города и мира. Одним из наиболее критикуемых элементов первой части было то, что игроков постоянно заставляли сражаться.
На этот раз игровой мир разработан так, чтобы напоминать экшен-RPG, а не типичный шутер.
Mundfish также объявили, что Atomic Heart 2 будет происходить через несколько лет после событий четвёртого, пока ещё не выпущенного DLC для Atomic Heart. История майора P-3 продолжится (хотя пока не подтверждено, станет ли он снова главным героем), но мы также встретимся со многими новыми персонажами.
Авторы делают ставку на Unreal Engine 5, анонсируя прекрасную графику благодаря использованию Lumen и Nanite. Будем надеяться, что все это будет хорошо оптимизировано, потому что, как мы знаем, у разработчиков часто возникают большие проблемы с UE5.
Проблемы игры были вовсе не в коридорности…
Atomic Heart 2 исправит самую большую проблему первой части. Она не выйдет.
то-есть тупорылый сюжет со смехуёчками они исправлять не собираются, а завернут это все еще и в схему фолыча с загрузками
Хочешь серьезного сюжета с драмой иди играй в ласт оф ас парт 2
Зачем реагировать на клоуна, который такую лажу пищет.Странно как он вообще смог её запустить, и еще более странно, зачем ему это при такой позиции.
Таких как ты абсолютное меньшинство, и мнение меньшинств мало интересуют кого...вы смотрю в своей озлобленности пробиваете дно.
Это да. Откровенно мешало исследованию... копипастовых деревенских домиков. Это тоже проблема.
Ненужный акцент на сиськах?
Этож надо так коряво Ё написать
Наличие денувы?
Когда какие нибудь разрабы говорят про увлечение масштаба своих игр это всегда вызывает скорее опасение а не восторг, не хотелось бы получить го8но клон AC уровня Юбисофт, в первой части подземные комплексы с интересными головоломками основными на магнетизме были как раз одними из самых интересных и атмосферных локаций, надеюсь во второй части всё будет на таком же уроне, ну и надеюсь головоломки станут ещё более оригинальными и интересными.
Как-то именно открытые локации с бесконечным спавном врагов, где как раз форсился стелс, а не сражения привели к тому, что игру я забросил. Поэтому обещания сделать всю игру такой особой радости не вызывают. Ну а UE5 + Lumen + Nanite намекают на производительность уровня Avowed.
то есть как после четвёртой дополнение? оно ведь идёт по пути где Нечаев убил своего шефа,а канон концовка это там где он его не убивает