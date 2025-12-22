ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 571 оценка

В Resident Evil Requiem не будет официального VR-режима

monk70 monk70

В ходе сессии вопросов и ответов Minimap Magazine продюсера Resident Evil Requiem Масато Кумазаву спросили, будет ли в девятой части серии VR-режим, и его ответ был довольно ясным и разочаровывающим: такой возможности нет в планах Capcom.

На данный момент нет планов переносить какие-либо части Resident Evil Requiem на платформы виртуальной реальности. Однако в игру можно играть от первого лица, что позволяет игрокам полностью погрузиться в игровой процесс. Мы пока не показали много геймплея Леона, и планируем поделиться более подробной информацией в будущем.

Когда была анонсирована Resident Evil 9, релиз которой запланирован на 27 февраля 2026 года, существовала большая уверенность в том, что игра будет иметь VR-режим, по крайней мере, на PSVR2, учитывая возможность игры от третьего и первого лица, а также многочисленные интервью, подчёркивавшие, насколько захватывающей будет эта часть.

Однако теперь, похоже, игроки останутся без официальной поддержки VR для этой части, которая была доступна на PlayStation для Resident Evil 7, Resident Evil Village и ремейка Resident Evil 4.

Комментарии:  16
Ваш комментарий
671

Ребята, скиньте потом сохранку нам норм мужикам и парням (которым не ассоциируют себя с тёлкой в игре и не интересно играть в куклы) когда пройдёте за бабу 🤝

Константин335

Что за игроки сейчас пошли, все им не так. Всегда игры выходили где гг девушка и ничего, играли

antiRed

гау обнаружен

Олег Шандер Константин335

Раньше всем было всё равно какой пол у главного героя а сейчас чёт клоунада какая-то пошла

Kenn1y

Надеюсь, это не продолжение ”Неймойми что, но не Resident Evil с пропиской VII и VIII”.

Константин335

Ничего страшного, у меня все равно VR нет

AdriftDylan

Заказал себе шлем Окулус Квест 2 из Китая,где то в январе приедет.Да знаю что уже 3 вышел,мне для начала поиграть в Халф Лайф Аликс,а там посмотрим что за штука.

Святой Джо

нет смысла, пустая трата денех на него

WerGC

да и ладно он нужен не большому количеству

ant 36436

Это плохо, но хотя бы поддержку руля с педалями сделают?

askazanov

Ага, мечтай, а вот ценник будет за полную комплектацию))))

Egik81

Ну сначала нужно продать базовую версию. Потом и до вр версии дойдет так сказать чтобы купили второй раз.

yariko ookami
Мертворожденная технология. Даже разработчики уже понимают, что "ВР" сдулся и большинству это нафик не нужно, как напяливать на себя шлем с проводами, в которых можно запутаться или с аккумуляторами, которые нужно постоянно заряжать и не думать, что они разрядятся в процессе игры.

lHumaNl

Дед, какие провода? На дворе конец 25 года. Все современные шлемы уже года 4 как беспроводные...

Да и заявлять, что VR сдулся может заявлять только далекий от VR человек. Буквально, каждый месяц выходит по 3-4 новых VR игры... И по несколько крупно бюджетных в год.

sa1958

И так пол игры в темноте, какие ещё очки.

