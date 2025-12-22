В Resident Evil Requiem не будет официального VR-режима

В ходе сессии вопросов и ответов Minimap Magazine продюсера Resident Evil Requiem Масато Кумазаву спросили, будет ли в девятой части серии VR-режим, и его ответ был довольно ясным и разочаровывающим: такой возможности нет в планах Capcom.

На данный момент нет планов переносить какие-либо части Resident Evil Requiem на платформы виртуальной реальности. Однако в игру можно играть от первого лица, что позволяет игрокам полностью погрузиться в игровой процесс. Мы пока не показали много геймплея Леона, и планируем поделиться более подробной информацией в будущем.

Когда была анонсирована Resident Evil 9, релиз которой запланирован на 27 февраля 2026 года, существовала большая уверенность в том, что игра будет иметь VR-режим, по крайней мере, на PSVR2, учитывая возможность игры от третьего и первого лица, а также многочисленные интервью, подчёркивавшие, насколько захватывающей будет эта часть.

Однако теперь, похоже, игроки останутся без официальной поддержки VR для этой части, которая была доступна на PlayStation для Resident Evil 7, Resident Evil Village и ремейка Resident Evil 4.