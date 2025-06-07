Представлены скриншоты Atomic Heart 2

Во время Summer Game Fest студия Mundfish анонсировала Atomic Heart 2 и показала скриншоты. Atomic Heart 2 начнется с «мира на грани краха», и игроки отправятся в более разнообразные локации. Mundfish говорит, что история теперь «глобального масштаба», но неясно, куда именно мы на самом деле отправимся.

Как и в первой игре, будут ролевые элементы, которые на этот раз будут глубже, а также система боя с двумя оружиями, которая позволит игрокам комбинировать способности перчаток (специальные атаки на основе технологий) с оружием ближнего боя и огнестрельным оружием. Именно здесь, возможно, наиболее очевидно влияние студии BioShock, позволяющее игрокам найти свою идеальную комбинацию.