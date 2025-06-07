Представлены скриншоты Atomic Heart 2

Во время Summer Game Fest студия Mundfish анонсировала Atomic Heart 2 и показала скриншоты. Atomic Heart 2 начнется с «мира на грани краха», и игроки отправятся в более разнообразные локации. Mundfish говорит, что история теперь «глобального масштаба», но неясно, куда именно мы на самом деле отправимся.
Как и в первой игре, будут ролевые элементы, которые на этот раз будут глубже, а также система боя с двумя оружиями, которая позволит игрокам комбинировать способности перчаток (специальные атаки на основе технологий) с оружием ближнего боя и огнестрельным оружием. Именно здесь, возможно, наиболее очевидно влияние студии BioShock, позволяющее игрокам найти свою идеальную комбинацию.
С третьего раза пересилил и прошёл игру. Только зря купил. Скукота, клюква, пустой персонаж, как и сюжет. Непонятно, как такое может кому-то нравится. А тут ещё и вторая часть. Жесть🤦♂️ // Nvidia Power
Ну как минимум работа художников по-прежнему на высоте.
Стилистика конечно хороша, но сюжетно первая часть весьма слабая, посмотрим что будет в сиквеле.
С одной стороны вроде прикольно, но с другой как-то слишком несерьезно по-моему.
Вроде роботоапокалипсис должен быть, а чувство как будто в атмосферу ГТА попал только постфантастическую.