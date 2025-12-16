Reanimal ушла "на золото" - релиз в феврале 2026 года

На фоне всех крупных игр, выходящих в следующем году, и возможных задержек, Reanimal от Tarsier Studios, к счастью, не относится к их числу. Издатель THQ Nordic подтвердил, что кооперативный платформер ушёл «на золото» и выйдет 13 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch 2.
Тем временем демоверсия Reanimal уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S (демоверсия для Switch 2 появится позже). Она охватывает один из стартовых островов, на который прибывают брат и сестра, чтобы спасти своего друга. Помимо краткого обзора исследования и решения головоломок, она демонстрирует некоторых из самых ужасающих чудовищ, от которых игрокам предстоит убежать.
Понятие "ушла на золото" давно уже не актуально. Так говорили когда игра претерпела последние правки перед печатью на диски - то есть ВСЁ, издатель уверен в продукте и готов его издавать.
Сейчас, почти любой релиз имеет "патч первого дня" и вообще дорабатывается в процессе, словно покупатели какие-то бета-тестеры.
Знаю что занудствую и душню, но почти никто не выпускает сегодня игры "на золото". Думаю каждый вспомнит релизы, которые были не играбельными, но всё же были проданы людям.
Одна из самых ожидаемых мною игорей 2026 года