Reanimal ушла "на золото" - релиз в феврале 2026 года

На фоне всех крупных игр, выходящих в следующем году, и возможных задержек, Reanimal от Tarsier Studios, к счастью, не относится к их числу. Издатель THQ Nordic подтвердил, что кооперативный платформер ушёл «на золото» и выйдет 13 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch 2.

Тем временем демоверсия Reanimal уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S (демоверсия для Switch 2 появится позже). Она охватывает один из стартовых островов, на который прибывают брат и сестра, чтобы спасти своего друга. Помимо краткого обзора исследования и решения головоломок, она демонстрирует некоторых из самых ужасающих чудовищ, от которых игрокам предстоит убежать.