Вышло декабрьское обновление для Fallout 4

Компания Bethesda выпустила декабрьское обновление для Fallout 4 и поделилась полными примечаниями к патчу.

Декабрьское обновление Fallout 4 сделает игру более стабильной. Оно исправляет сбои, которые могли происходить при загрузке творений, перезагрузке данных, ожидании в меню, выходе из профиля или выходе из меню творений. Оно также исправляет редкие сбои после покупки предметов, прокрутки в меню творений или начала новой игры с включённым творением. Кроме того, обновление улучшает обработку быстрых действий в меню и гарантирует, что игра больше не зависает при выходе.

Этот последний патч для Fallout 4 также улучшает меню и управление. Он исправляет отсутствующие или неработающие элементы пользовательского интерфейса, такие как отсутствующие кнопки, изображения, которые не масштабируются, и пустые заголовки в «Моей библиотеке». Также исправлены проблемы с вводом с клавиатуры и курсором мыши в меню «Творения». Творения, удалённые из магазина, теперь можно удалять по одному из списка загрузки. Баннерное меню больше не будет бесконечно прокручиваться при открытии экрана покупки кредитов. Кроме того, обновление делает списки категорий более наглядными и удобными в использовании, исправляет наложение блоков и обеспечивает корректное отображение подсказок кнопок на всех платформах.

Интересно, что декабрьское обновление не добавляет никаких исправлений ошибок. Вместо этого оно улучшает работу сохранения, загрузки и игрового контента. Например, оно исправляет проблему, из-за которой в Steam отсутствовало дополнение Creations Bundle. Игра теперь будет корректно распознавать контент Creation Club при загрузке старых файлов сохранений. Также будет отображаться правильное предупреждение, когда творения отключены, но не удалены.