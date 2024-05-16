Состоялся релиз ПК-версии Ghost of Tsushima Director's Cut

Конец XIII века. Монгольская империя, словно неудержимая волна, сметает всё на своем пути, стремясь подчинить себе Восток. И вот, на горизонте появляется огромный флот под командованием Хотун-хана — коварного и безжалостного стратега, не знающего пощады. Цусима — последняя преграда, отделяющая захватчиков от основной территории Японии.
Первая атака монголов стала для защитников острова настоящим кошмаром. Превосходящие силы противника обрушились на них, словно цунами, сметая всё на своём пути. Казалось, что надежды нет, и Цусима обречена пасть под натиском врага.
Но среди хаоса и отчаяния нашёлся тот, кто не сломался, кто готов бороться до конца — молодой самурай Дзин Сакай. На его глазах был уничтожен почти весь его клан, но он не отступил, не сдался. В его сердце горит жажда мести и стремление любой ценой защитить свой народ и освободить родную землю.
Однако Дзин понимает, что старые методы здесь не сработают. Традиционный путь самурая, кодекс чести — всё это теперь лишь помеха. Чтобы победить монголов, нужно действовать иначе, стать непредсказуемым, неуловимым. Так рождается Призрак — беспощадный мститель, не признающий правил и ограничений.
Вам предстоит встать на этот путь вместе с Дзином. Отриньте всё, чему вас учили, забудьте о чести и справедливости — на войне все средства хороши.
Перед вами встаёт грозный и непредсказуемый противник — монголы, чья военная мощь и опыт не знают равных. В их распоряжении огромный арсенал смертоносного оружия, способного сокрушить любую оборону. Чтобы противостоять такому врагу, Дзину придётся не только полагаться на свои старые навыки, но и осваивать новые, неожиданные приёмы. Только так у него появится шанс спасти Цусиму и защитить её жителей от страшной участи.
Катана — ваш самый верный друг и союзник в этой борьбе. Возьмите её в руки и почувствуйте себя настоящим самураем, несущим смерть и разрушение в ряды врагов. Каждый взмах клинка, каждый удар должен быть выверен и точен, ведь цена ошибки — жизнь. Станьте мастером меча, и пусть враги трепещут перед вашим искусством.
Также не стоит забывать и о других способах борьбы. Лук — грозное оружие в руках умелого стрелка. Освойте искусство стрельбы, научитесь поражать противника издалека, не давая ему приблизиться. Станьте незримой угрозой, тенью, несущей смерть на своих стрелах.
Иногда прямое столкновение — не лучший выбор. Здесь на помощь приходят скрытность и хитрость. Станьте призраком, неуловимым и смертоносным. Нападайте из теней, сбивайте врагов с толку, заставляйте их в страхе озираться по сторонам. Используйте окружение в своих целях, заманивайте противников в ловушки, бейте в спину.
Стоит отметить, что путешествие Дзина — это не только сражения и смерть. Это ещё и возможность увидеть Японию эпохи феодализма во всей ее красе. Вас ждёт огромный открытый мир, полный чудес и тайн. Исследуйте живописные пейзажи Цусимы, любуйтесь величественными горами и бескрайними полями. Посетите старинные храмы и святилища, прикоснитесь к богатой истории этой земли.
На своём пути вы встретите множество колоритных персонажей, у каждого из которых своя история и свои мотивы. Кто-то станет вашим верным другом и соратником, кто-то — заклятым врагом. Но все они — неотъемлемая часть этого мира.
Ждем на торрентах.
На рутрекере уже можно качать
Ждемс..
Ну хоть недоступна не только у нас а еще в 180 странах вроде как
То есть по твоему она доступна только в +-15 странах?
Это не по моему а так сони сделали
Недоступно в России и СНГ а также в 180 странах мира и не только 🤣🤣🤣 у самурая нет цели есть только путь в зелёный
Есть разные сервисы, там прайс даже дешевле.
погнали !
Странно, у меня игра тупо не работает. Нажимаю в меню на "Начать новую игру" - ничего не происходит :)
Как то странно у тебя стим выглядит библиотека или это гидро лончер🤣🤣🤣
это убогий режим стима для гейпадеров
вроде обычный стим для геймпадеров надо зайти в режим биг питчер
Сгоняйте ко мне домой поставьте торрент, приду только в девять
Осторожно! Концентрация торрентошизы в комментариях.
ее в 170 странах купить нельзя хахахаха
А денюва есть у неё ?
да есть, я сделал
Нет сони не ставит(пока)
Да уже понял загрузка пошла))
а мы будем ждать ПИРАТКУУУУ !!!
Ты будешь ждать,а мы уже качаем)
нечего ждать, уже всё есть)
Можешь не ждать, уже есть
фу вор
ура спасибо за инфу Пираты ждут
)))))
ага точно!
время уже поджимает кто знает как успеют портейщики выложить игру на торент сегодня
на tapochek net уже стоит и на рутрекере
Если поджимает.сходи на толкан...
Наверное будет логично теперь проходить на ПК, на PS4 версию только вскрыл специальное издание на релиз, попробовал и оставил на потом, версию для PS5 даже не вскрывал. Сейчас смотрю, многие уже Stellar Blade прошли еще неделю назад, где на все время берут.
у кого тоже качается
Ждем теперь порт следующей игры особенно Stellar Blade🔥
Ну че сони выкусите с псном вашим блин
Поднять флаг🔥
кто скачал работает нормально ошибок нет не каких?
Спасибо соснульщикам и лошкам, кто купил игру, за успешный бета-тест. А мы пожалуй просто скачаем, ведь мы же не какие-то там лохи.
Хср же лучше да?)
я еще хорайзон не прошёл, отвлёкся на Megaton Musashi, а тут еще подгон. впрочем, все равно стоит подождать пока настоится .
кто знает, чего оно думает, что у меня старые дрова? так и с хорайзоном было. при этом даже чистую установку делал и все равно такое предупреждение
может кто знает как решить данную проблему?
Дрова обновлял и библиотеки дирекс тоже обновил
Как с оптимизацией?
😍
надеюсь она хорошо на пк стартанёт, без проблем. это мой любимый экз эры пс4
Сони себе выстрелила в ногу, убрав ее с продажи в 170 странах(да, это Стим сделал. Но причина в сонитридарасах все же). Так что хз теперь, какие у них доходы выйдут с пк версии.
у меня знакомый купил цусиму в стим. хз в каком регионе, но для рф (ну мб у его кз) акка. Так то тут только оправдания.
Ты либо покупаешь игру либо качаешь, не я ни сони тебя не осудит)
Хорошо стартанула. Уже 57 000.
Я в казахстанском аккаунте своем купил игру - деньги вернули и игру забрали. Какие тут оправдания, лол?
значит поняли что ты её не достоин)))
ЛЯ игра на steam deck хорошо оптимизирована
Не гоните! Она никогда не выйдет на ПК!
чел в танке
из убежища только вылез?
// Константин Лис
проснись,ты обоссался