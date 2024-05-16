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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.4 874 оценки

Состоялся релиз ПК-версии Ghost of Tsushima Director's Cut

butcher69
Новости

Компания Sony выпустила PC-версию Ghost of Tsushima Director's Cut — в состав режиссёрской версии входит сама игра, сюжетное дополнение "Остров Ики" и кооперативный режим "Легенды". Сборник можно приобрести в Steam и Epic Games Store, однако в России её купить не получится. В честь выхода появился новый трейлер.

В версии для ПК обещают поддержку масштабирования DLSS 3, FSR и XeSS, сглаживание DLAA, снижение задержки Reflex, контроллера DualSense и русского языка.

На ПК Ghost of Tsushima также станет первой игрой с новым PlayStation Overlay, который позволит игрокам PSN получить доступ к списку друзей, разблокировать трофеи, а также настроить параметры и профили.

35
79
Комментарии: 79
Ваш комментарий
Perseus_33

Ждем на торрентах.

20
Udjin Pushkin

На рутрекере уже можно качать

4
albert19981
9
Lenya69

Ждемс..

8
Ely Maze

Ну хоть недоступна не только у нас а еще в 180 странах вроде как

6
policce9

То есть по твоему она доступна только в +-15 странах?

-2
Ely Maze policce9

Это не по моему а так сони сделали

4
Punisher1

Недоступно в России и СНГ а также в 180 странах мира и не только 🤣🤣🤣 у самурая нет цели есть только путь в зелёный

6
Kenn1y

Есть разные сервисы, там прайс даже дешевле.

2
electr01

погнали !

4
Chechen_228

Странно, у меня игра тупо не работает. Нажимаю в меню на "Начать новую игру" - ничего не происходит :)

-1
Punisher1

Как то странно у тебя стим выглядит библиотека или это гидро лончер🤣🤣🤣

-2
Perseus_33 Punisher1

это убогий режим стима для гейпадеров

-1
electr01 Perseus_33
-1
electr01 Perseus_33

вроде обычный стим для геймпадеров надо зайти в режим биг питчер

0
beyskard

Сгоняйте ко мне домой поставьте торрент, приду только в девять

3
Spillik

Осторожно! Концентрация торрентошизы в комментариях.

1
darkevil555

ее в 170 странах купить нельзя хахахаха

1
dechlofos

А денюва есть у неё ?

1
КристианПобединский

да есть, я сделал

-1
beyskard

Нет сони не ставит(пока)

1
dechlofos beyskard

Да уже понял загрузка пошла))

0
Спилл Спилл

а мы будем ждать ПИРАТКУУУУ !!!

1
PuaJl4eJl

Ты будешь ждать,а мы уже качаем)

3
mrballpython

нечего ждать, уже всё есть)

2
Udjin Pushkin

Можешь не ждать, уже есть

1
Русик_96

фу вор

-4
Да не важно

ура спасибо за инфу Пираты ждут

0
Lenya69
Спойлер
0
Lenya69
2
Alextyumen Lenya69

)))))

ага точно!

0
ANDREY666777788888

время уже поджимает кто знает как успеют портейщики выложить игру на торент сегодня

0
Testman42

на tapochek net уже стоит и на рутрекере

-1
pudovik1704

Если поджимает.сходи на толкан...

1
Kenn1y

Наверное будет логично теперь проходить на ПК, на PS4 версию только вскрыл специальное издание на релиз, попробовал и оставил на потом, версию для PS5 даже не вскрывал. Сейчас смотрю, многие уже Stellar Blade прошли еще неделю назад, где на все время берут.

0
ANDREY666777788888

у кого тоже качается

0
Alekseiii550

Ждем теперь порт следующей игры особенно Stellar Blade🔥

0
Alekseiii550

Ну че сони выкусите с псном вашим блин

Поднять флаг🔥

0
DisinterestedTracker

кто скачал работает нормально ошибок нет не каких?

0
Всполох

Спасибо соснульщикам и лошкам, кто купил игру, за успешный бета-тест. А мы пожалуй просто скачаем, ведь мы же не какие-то там лохи.

0
Starples

Хср же лучше да?)

0
Sinmax

я еще хорайзон не прошёл, отвлёкся на Megaton Musashi, а тут еще подгон. впрочем, все равно стоит подождать пока настоится .

0
elector_real

кто знает, чего оно думает, что у меня старые дрова? так и с хорайзоном было. при этом даже чистую установку делал и все равно такое предупреждение

0
Милена Завойчинская

может кто знает как решить данную проблему?

Дрова обновлял и библиотеки дирекс тоже обновил

0
Неизвестный примарх

Как с оптимизацией?

0
Jokernet

😍

0
-zotik-

надеюсь она хорошо на пк стартанёт, без проблем. это мой любимый экз эры пс4

-1
Mimocrocodil

Сони себе выстрелила в ногу, убрав ее с продажи в 170 странах(да, это Стим сделал. Но причина в сонитридарасах все же). Так что хз теперь, какие у них доходы выйдут с пк версии.

1
-zotik- Mimocrocodil

у меня знакомый купил цусиму в стим. хз в каком регионе, но для рф (ну мб у его кз) акка. Так то тут только оправдания.

Ты либо покупаешь игру либо качаешь, не я ни сони тебя не осудит)

0
butcher69

Хорошо стартанула. Уже 57 000.

0
Mimocrocodil -zotik-

Я в казахстанском аккаунте своем купил игру - деньги вернули и игру забрали. Какие тут оправдания, лол?

0
-zotik- Mimocrocodil

значит поняли что ты её не достоин)))

0
electr01

ЛЯ игра на steam deck хорошо оптимизирована

-1
Брюалка

Не гоните! Она никогда не выйдет на ПК!

-9
milazzz

чел в танке

2
Александр Фрик

из убежища только вылез?

5
Пользователь ВКонтакте

// Константин Лис

2
Ананас Абрикосович

проснись,ты обоссался

1