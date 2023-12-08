AMD хвастается впечатляющей производительностью Radeon RX 7000 с FSR 3 в Avatar: Frontiers of Pandora с более 100 FPS

Avatar: Frontiers of Pandora и AMD имеют тесные отношения друг с другом, поскольку компания ранее сотрудничала с Ubisoft для разработки графических процессоров «ограниченного выпуска», вращающихся вокруг общей темы игры. Более того, игра одной из первых получила поддержку передовой технологии масштабирования AMD FSR 3, которая также предлагает генерацию кадров, поэтому платформа RDNA стала лучшим кандидатом для геймеров Avatar: Frontiers of Pandora.
Основываясь на ранних впечатлениях от игры, полученных в различных изданиях, Avatar: Frontiers of Pandora рекламируется как одна из самых красивых игр 2023 года с пышными джунглями и впечатляющей визуальной точностью, что делает ее графическим зрелищем. Чтобы заставить работать такую требовательную к графике игру, вам понадобится мощное оборудование, и AMD объявила, что с помощью FSR 3 и новейших графических процессоров RDNA 3 в семействе Radeon RX 7000 вы можете получить отличную производительность во всех разрешениях.
AMD в своем блоге официально опубликовала тесты для игры, которые показали, на что способна линейка RDNA 3, когда дело доходит до обеспечения производительности с помощью таких технологий, как FSR 3 в сочетании с Frame Gen.
В тестировании, проведенном AMD, все карты серии Radeon RX 7000, начиная с Radeon RX 7600 и заканчивая Radeon RX 7900 XTX, демонстрируют оптимальную производительность со скоростью более 100 кадров в секунду при целевых разрешениях. Radeon RX 7600, являющееся решением начального уровня с разрешением 1080P, может обеспечить до 109 кадров в секунду в игре с настройками Ray Tracing и Ultra, а флагманская Radeon RX 7900 XTX может обеспечить до 148 кадров в секунду при разрешении 4K.
Сотрудничество AMD с Ubisoft и Massive Entertainment оказалось успешным, поскольку, судя по всему, красной команде удалось выжать максимум производительности с достойной графикой.
AMD рекомендовала пользователям включить FidelityFX Super Resolution (FSR 3), чтобы обеспечить наилучшее качество работы, и компания предоставила пользователям рекомендуемые настройки в качестве начального шага.
Ну а без костылей хвастаться, конечно же, сразу станет нечем
Тихо! А то сейчас в комментариях начнет срач парень из Полтавы, который любит сноуборды. Он везде рьяно защищает игру
Согласен, без фср или длсс этот аватар вообще не играбельный, но что ж поделать, оптимизация давно уже в гробу в наше время
во во тот год ище более менее был с оптимизации до 40 серии паганой как вышла она
Причём тут оптимизация? Ты видел какой графон в играх плюс лучи. Ты думал современные вк смогут такой графон без костылей показать?
да
Как игра?
Типичная дрочильня юбисофт
Тупа драчилняя убейсофт))))))
ладно, на торрентах скоро?