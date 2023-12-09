Avatar: Frontiers of Pandora - одна из самых впечатляющих игр года, по мнению Digital Foundry

Издание Digital Foundry присматривается к PC-версии Avatar: Frontiers of Pandora и в своем техническом анализе называет игру от Massive Entertainment одной из самых впечатляющих игр года. По словам Алекса Баттальи, причиной тому стали улучшения, внесенные в графический движок Snowdrop, и невероятные результаты, которые они дали.
Во-первых, глобальное освещение за счет трассировки лучей, придающее в некоторых сценах большую глубину изображению и улучшающее прорисовку каждого отдельного объекта на экране, в особенности это касается окружения, например, джунглей, которые по силе воздействия сравнивают с оригинальной Crysis.
Комбинация света и теней при использовании трассировки лучей создает потрясающие эффекты на растительности, что особенно заметно при приближении к отдельным растениям, составляющим флору Пандоры, кроме того, в игре есть скрытая предустановка качества, которая еще больше улучшает визуальный рендеринг для будущих аппаратных устройств.
Единственное замечание Digital Foundry по поводу качества изображения в Avatar: Frontiers of Pandora касается качества геометрии, используемой для трассировки лучей, которая упрощена и не настраивается. Проблема со всплывающими подсказками во время полета, о которой не раз говорили в обзорах Avatar: Frontiers of Pandora, в данном случае осталась без внимания. Говорят о высокой скорости передвижения, которая, к сожалению, малозаметна, и эта проблема характерна для многих игр Ubisoft.
Ну "Digital Foundry" за те бабки которыми их елейно обмазывают и мой дачный сральник с мухами назовут впечатляющим..
Я бы сказал из самых красочных. Надо марку поддерживать. Все-таки Пандора - цветущий рай.
Их только бабки впечатляют, а не игры)