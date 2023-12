Avatar: Frontiers of Pandora, первая игра от Ubisoft за $70, уже продается со значительными скидками

Первая игра Ubisoft с ценником $70 / £70 уже спустя две недели после своего релиза получила значительную скидку. Изначально планировалось, что Skull & Bones станет первой игрой издательства с увеличенной ценой, но в связи с последней задержкой выхода игры до начала 2024 года ее место заняла Avatar: Frontiers of Pandora.

Игра, разработанная Ubisoft's Massive Entertainment, вышла 7 декабря по цене $69,99 / £69,99 для PS5, Xbox Series X/S и PC. Однако в США ее уже можно приобрести за $49,99 в таких торговых сетях, как Amazon, Target и Best Buy. Что касается Соединенного Королевства, то в ShopTo игру можно приобрести за £43,85, а в Game и Currys - менее чем за £45.

Frontiers of Pandora - это приключенческая игра от первого лица с открытым миром, сюжет которой разворачивается после событий первого фильма "Аватар".События игры разворачиваются на новом континенте Пандора. Игрокам предстоит объединиться с различными кланами На'ви, чтобы защитить свою родину от корпорации RDA.

Недавно компания Ubisoft подтвердила планы по выпуску двух "сюжетных паков" в рамках сезонного пропуска Avatar: Frontiers of Pandora, который входит в состав золотого ( $110 / £95) и Ultimate ($130 / £115) изданий игры.

The Sky Breaker выйдет следующим летом, а Secrets of the Spires - осенью 2024 года.