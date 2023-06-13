Avatar: Frontiers of Pandora получит перевод на русский язык

Правда никакой озвучки, а только субтитры. Помимо приключенческого шутера, текстовый перевод так же получит гоночная аркада The Crew Motorfest
Информация об этом появилась в цифровом магазине Ubisoft Store после завершения презентации Ubisoft Forward на которой показали сюжетный трейлер и эффектный геймплей игры Frontiers of Pandora.
The Crew Motorfest будет доступна с 14 сентября 2023 года на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Уточните это путешествие на сколько часов? 150,200,300 ?
Сколько там будет АУТпостов и Джегернаутов ?)
Вот и Жанна и Мишель спрашивают))
Хорошо, главное чтобы там не было чёрных аватаров
Ну как бы эти "аватары" и подразумевают угнетенных)
"Моё лицо устало".
И не будет доступен в РФ и РБ пхахах.
В игре как я понимаю тольком сюжета не будет. Так что субтирами обойдемся
Ну как и в фильмах.