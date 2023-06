Avatar: Frontiers of Pandora получит перевод на русский язык ©

Правда никакой озвучки, а только субтитры. Помимо приключенческого шутера, текстовый перевод так же получит гоночная аркада The Crew Motorfest

Информация об этом появилась в цифровом магазине Ubisoft Store после завершения презентации Ubisoft Forward на которой показали сюжетный трейлер и эффектный геймплей игры Frontiers of Pandora.

The Crew Motorfest будет доступна с 14 сентября 2023 года на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.