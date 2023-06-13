Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
7.3 192 оценки

Avatar: Frontiers of Pandora получит перевод на русский язык

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butcher69
Новости

Правда никакой озвучки, а только субтитры. Помимо приключенческого шутера, текстовый перевод так же получит гоночная аркада The Crew Motorfest

Информация об этом появилась в цифровом магазине Ubisoft Store после завершения презентации Ubisoft Forward на которой показали сюжетный трейлер и эффектный геймплей игры Frontiers of Pandora.

The Crew Motorfest будет доступна с 14 сентября 2023 года на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
rexstorz

Уточните это путешествие на сколько часов? 150,200,300 ?
Сколько там будет АУТпостов и Джегернаутов ?)
Вот и Жанна и Мишель спрашивают))

8
Jarvis666

Хорошо, главное чтобы там не было чёрных аватаров

2
Executor666

Ну как бы эти "аватары" и подразумевают угнетенных)

0
Ивасик

"Моё лицо устало".

1
rutri4ek

И не будет доступен в РФ и РБ пхахах.

1
IVAN20112X

В игре как я понимаю тольком сюжета не будет. Так что субтирами обойдемся

0
Executor666

Ну как и в фильмах.

0