Avatar: Frontiers of Pandora предлагает полную версию RT на консолях - Digital Foundry проанализировали игру

Avatar: Frontiers of Pandora — довольно впечатляюще выглядит на ПК с высочайшими настройками «Unobtanium», бросающими вызов даже самым мощным графическим процессорам, но как игра себя чувствует на консолях? К счастью, ответ: «чертовски хорошо!» Журналисты из Digital Foundry провели полный анализ игры на Xbox Series X/S и PS5, и результаты весьма впечатляют.
Хорошей новостью является то, что версии Avatar: Frontiers of Pandora для Xbox Series X и PS5 предлагают большую часть деталей и плотности окружающей среды игры для ПК, а также полный набор функций трассировки лучей, включая глобальное освещение и отражения с трассировкой лучей. Конечно, трассировка лучей не такого высокого качества, как на ПК высшего класса, но тот факт, что она вообще есть в большом открытом мире, является приятным сюрпризом.
И Xbox Series X, и PS5 предлагают режимы производительности 60 кадров в секунду и качества 30 кадров в секунду. Оба эти режима являются динамическими: производительность работает в диапазоне от 864p до 1260p, а качество — в диапазоне от 1296p до 1800p. Оба затем масштабируются до 4K с помощью FSR 2. По данным DF, PS5 часто работает с немного более низким разрешением в динамическом диапазоне, но Xbox Series X имеет гораздо более заметные артефакты реконструкции, возможно, из-за ошибки в реализации FSR.
Что касается частоты кадров, то в режиме «Производительность» Xbox Series X и PS5 в основном колеблются в диапазоне от 50 до 60 кадров в секунду, хотя могут опускаться до середины 40 кадров в секунду. Похоже, что ни одна из консолей не имеет большого преимущества в режиме «Производительность», хотя у Xbox Series X есть некоторые сбои при прохождении: игра иногда заикается или даже приостанавливается на секунду, когда мир загружается в фоновом режиме. Что касается режима «Качество», который становится нормой для игр ААА-класса, он гораздо более стабилен, чем режим «Производительность», обеспечивая стабильные 30 кадров в секунду на обеих консолях с правильной синхронизацией кадров.
Что касается Xbox Series S, вы получаете только один режим 30 кадров в секунду, который изначально работает в диапазоне от 720p до 1080p, но, по крайней мере, эти 30 кадров в секунду являются стабильными.
Avatar: Frontiers of Pandora доступна на ПК, Xbox Series X/S и PS5.
только вот увы, игра не особо то интересная вышла, даже не проходняк в плане геймплейных механик и сюжета.
Сейчас так можно сказать про любую новую игру.. Последняя игра которая меня сильно зацепила это Metro Exodus
А на ПК? Как там говорили французы: "просто обновите ПК?"
Платишь за игру, платишь за железо, и ещё скинчиков да ускорителей прокачки прикупи...
Норм всё на пк. На 1660 супер при желании можно подобрать настройки под 50-60 фпс. Это вполне себе учитывая, что на всех настройках используется трассировка лучей, даже на средних игра выглядит отлично и освещение топовое. А уж на начальных карточках RTX(2060, 3050) все отлично идёт. Главное бездумно все на ультра не выкручивать.
2060 и 3050 это уже не начальные, а довольно дорогие карты. И они, как я понял, тянут игру едва ли на средних в FullHD? Или вообще в 720p?
Реалии таковы, что сейчас это карты начального уровня, что поделать, дешевле уже не будет. Уже 3 год как текущее поколение консолей идёт, эти карты даже до уровня железа PS 5 не дотягивают, так что результат хороший. Если не можешь себе их позволить, то бери консоль, выйдет дешевле чем собирать пк с такими же характеристиками.
Консоль ещё дороже, там игры по 70$.
Тем более всегда есть выбор- просто не покупать. В конце концов, высeры от юбисофт- это далеко не такие шедевры, ради которых хотелось бы купить видюху.
Ртх2060 - это начальная карта, которая вышла в январе 2019. Это как в Крайзис играть на железе 2003 года.