Бета AMD Software Adrenalin 23.30.13.01 для Avatar: Frontiers of Pandora обеспечивает поддержку HAGS на Radeon RX 7000

Появились сообщения на Guru3D, что новый драйвер может включать функцию, которой у драйверов AMD не было с 2020 года, под названием Hardware Accelerated GPU Scheduling (HAGS). В последний раз эта функция была замечена в драйвере Adrenalin 2020 Edition 20.5.1, который был выпущен специально для этой технологии и поддерживал модели Radeon RX 5600 и RX 5700. Но годы спустя появилось множество видеокарт, в которых эта функция отсутствовала, по крайней мере официально.

Касаемо аппаратного запуска на видеокартах, то это специальная функция, поддерживаемая в Windows 10, которая потенциально может улучшить отзывчивость графического процессора и обеспечить дополнительные инновации в управлении рабочими нагрузками графического процессора. Именно AMD описала эту функцию в первом и последнем драйвере, который поддерживал HAGS.

С технической точки зрения, это не первый "современный" драйвер с поддержкой HAGS, поскольку драйвер Radeon PRO W7700 уже предлагал такую поддержку. Однако этот бета-драйвер является первым, разработанным специально для игровой серии Radeon RX. Более того, различные пользователи сообщали, что HAGS стали доступны через некоторые распространяемые Microsoft драйверы, однако это первый драйвер, который вы можете загрузить с поддержкой HAGS напрямую от AMD.

AMD HAGS не поддерживается в Radeon RX серии 6000, и, похоже, AMD не планирует включать эту функцию. В 2021 году AMD подтвердила, что HAGS не обеспечивает ожидаемых улучшений производительности для графических процессоров RDNA2, поэтому он был отменен в последующих выпусках драйверов.

Поскольку ранее бета-поддержка была предоставлена для некоторых карт с этой функцией, как указано в ссылке, но поскольку ожидаемого улучшения производительности нет, в последних версиях GPU эта функция не поддерживается и не включена .— AMD на HAGS, 2021

Что касается реальных улучшений производительности, синтетические тесты, проведенные сотрудниками Guru3D, не показывают никакой пользы, однако ожидается, что эта функция не обеспечит двузначный прирост, скорее что-то в пределах допустимой погрешности. Например о HAGS рассказывается в видеоролике Ancient Gameplays, который несколько месяцев назад провел первые сравнения благодаря распространяемым драйверам Microsoft.

AMD: Adrenalin Edition 23.30.13.01 для Avatar: Frontiers of Pandora:

Основные новые функции

Новая поддержка игры Avatar: Frontiers of Pandora

Известные проблемы

Звук может периодически не синхронизироваться с видео при записи с помощью программного обеспечения AMD: Adrenalin Edition с кодеком AV1.

Во время игры в EA Sports WRC на гоночной трассе могут наблюдаться периодические сбои.

Во время воспроизведения Crysis Remastered могут периодически не появляться звездочки.

При запуске браузеров на базе Chromium в системах, которые соединяют графический процессор Radeon RX серии 7000 с дополнительным дисплеем, подключенным к процессору AMD Ryzen серии 7000, могут возникать периодические микро-заикания.

Поскольку этот драйвер не входит в официальную ветку, это означает, что пользователям теперь придется выбирать между WHQL, бета-драйвером с AMD Fluid Motion Frames и этим драйвером, также выпущенным в виде отдельной бета-версии. Непонятно, почему у AMD так много версий драйверов для одних и тех же архитектур графических процессоров, и когда компания, наконец, выпустит стабильную ветку, предлагающую все эти функции вместе.

Все еще надо ждеть, когда AMD снова включит поддержку Anti-Lag + после неудачного запуска, который привел к блокировке игровых онлайн-аккаунтов. Anti-Lag + является важным компонентом расширения возможностей AMD FSR3, которое практически прекратилось.