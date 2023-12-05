Уже через пару дней состоится релиз амбициозного экшена с открытым миром от Massive Entertainment, основанного на популярной кинофраншизе "Аватар". Проект обещает увлекательное сюжетное приключение, которое можно пройти в кооперативном режиме с еще одним игроком. Несмотря на то, что это не игра-сервис, экшен все же потребует обязательного интернет-подключения. По крайней мере, это необходимо один раз для установки игры.
Игроки, получившие свои физические копии игры Avatar: Frontiers of Pandora заранее, обратили внимание на проблему с обязательным интернет-подключением. При попытке запустить игру, они сталкиваются с главным экраном, на котором идет обратный отсчет времени до официального релиза. Обойти таймер не получится, так как он привязан к сетевому подключению и проходит проверку каждый раз при попытке входа в игру.
По-видимому, таким образом разработчики защитили себя от возможных утечек игрового процесса и спойлеров сюжета до полноценного релиза игры. Тем не менее, в будущем это может стать проблемой для обычных геймеров, отмечают некоторые пользователи. По их мнению, прекращение поддержки игры и отключение серверов может привести к потере всех данных игроков, даже при наличии физической копии. Кроме того, могут возникнуть проблемы, если игроки решат поделиться диском игры с другом. Сервер может не пропустить игрока с другой консоли, однако подобные проблемы на данный момент не были зафиксированы.
Выход игры Avatar: Frontiers of Pandora запланирован на 7 декабря для ПК, PS5 и Xbox Series S|X. Напомним, ранее авторы показали свежий ролик, посвященный сюжету игры.
Для установки физического издания Avatar: Frontiers of Pandora потребуется интернет-подключение
Эти Убики уже не знают что туда засунуть лиж бы игру не взломали. А мы потом удивляемся что игры не оптимизированные на ПК,конечно она не будет нормально работать если все ресурсы компа уходят на Denuvo,VM pr.., постоянно подключение к сети. Лучше бы эти силы и средства в игру вложили.Они наверное себе не простят если кто то бесплатно поймёт что они перестали делать хорошие игры. Они прекрасно понимают что если игру взломают то её не кто не захочет покупать. Хорошие игры покупают и без всякой защиты.
На торренте в ближайших лет 5 не ждем
Почему такой вывод ? ... Я может упустил какие-то новости о защите ? )).. но думаю через месяц если не раньше уже будет Торрент ))
Оо… тайна, секрет, партизаны фиговы, когда им надоест этой не нужной херней заниматься))
Убейсофт в своем репертуаре.
Кстати, знаете, в чем самый рофл - в Штатах в маленьких городках - таунах, и сельских районах - каунти, до сих пор большой наряг не только с высокоскоростным инетом, но и с его бесперебойной работой. Не спроста же там так яростно камлали на Маска с его Старлинком - это было хоть и дорогое, но все же хоть какое то решение застарелой проблемы.
А ведь это типа ключевой системобразующий рынок.
з.ы. А, кажись до меня доперло - вот куда переехал богомерзкий конфлюкс из 6-х Героев.