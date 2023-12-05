Для установки физического издания Avatar: Frontiers of Pandora потребуется интернет-подключение

Уже через пару дней состоится релиз амбициозного экшена с открытым миром от Massive Entertainment, основанного на популярной кинофраншизе "Аватар". Проект обещает увлекательное сюжетное приключение, которое можно пройти в кооперативном режиме с еще одним игроком. Несмотря на то, что это не игра-сервис, экшен все же потребует обязательного интернет-подключения. По крайней мере, это необходимо один раз для установки игры.

Игроки, получившие свои физические копии игры Avatar: Frontiers of Pandora заранее, обратили внимание на проблему с обязательным интернет-подключением. При попытке запустить игру, они сталкиваются с главным экраном, на котором идет обратный отсчет времени до официального релиза. Обойти таймер не получится, так как он привязан к сетевому подключению и проходит проверку каждый раз при попытке входа в игру.

По-видимому, таким образом разработчики защитили себя от возможных утечек игрового процесса и спойлеров сюжета до полноценного релиза игры. Тем не менее, в будущем это может стать проблемой для обычных геймеров, отмечают некоторые пользователи. По их мнению, прекращение поддержки игры и отключение серверов может привести к потере всех данных игроков, даже при наличии физической копии. Кроме того, могут возникнуть проблемы, если игроки решат поделиться диском игры с другом. Сервер может не пропустить игрока с другой консоли, однако подобные проблемы на данный момент не были зафиксированы.

Выход игры Avatar: Frontiers of Pandora запланирован на 7 декабря для ПК, PS5 и Xbox Series S|X. Напомним, ранее авторы показали свежий ролик, посвященный сюжету игры.