Экшен Avatar: Frontiers of Pandora может получить эксклюзивный контент для Xbox ©

Студия Massive Entertainment совместно с компанией Ubisoft уже несколько лет работает над грандиозной игровой адаптацией фантастической эпопей Джеймса Кэмерона "Аватар". И хотя дата выхода Avatar: Frontiers of Pandora до сих пор неизвестна, стало понятно, что экшен с видом от первого лица может получить эксклюзивный контент для консолей Xbox.

На это намекает недавняя презентация разработчиков в рамках GDC2023, на которую только сейчас обратили внимание пользователи социальных сетей. Во время мероприятия представители из Ubisoft показали слайд, на котором сообщается, что Avatar: Frontiers of Pandora создавалась в сотрудничестве с игровым подразделением Xbox. Команда обеспечивала поддержку в создании телеметрии игрового мира и предоставила некоторые продвинутые инструменты для разработки игр.

Это является первым доказательством сотрудничества Xbox и Ubisoft. Результатом их совместной работы в последствии может стать эксклюзивный контент Avatar: Frontiers of Pandora для консолей Xbox, а также совместная рекламная кампания для продвижения игры.