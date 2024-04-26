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Distortion 2025 г.
Ролевая, Стратегия
7 67 оценок

В понедельник появится "прогресс-трейлер" DISTORTION

GRAF_RAGE
Новости

Game Art Pioneers представят свой первый "прогресс трейлер" игры DISTORTION в понедельник, 29 апреля. Ролик будет состоять из внутриигровых кадров из текущей апрельской версии игры.

"Прогресс трейлер" - это новый вид видеороликов, через который команда Game Art Pioneers планирует демонстрировать процесс разработки игры и её изменения со временем. Ранее этот тип роликов использовался исключительно внутри студии в качестве отчётного материала. Однако после утечки одного из видеороликов в сеть в ноябре прошлого года, студия решила делать подобные ролики общедоступными.

Глеб Кадомцев, директор по маркетингу и PR в Game Art Pioneers, отметил:

Мы придерживаемся политики открытых дверей. Это значит, что мы стараемся максимально открыто рассказывать о процессе разработки игры и готовы делиться с нашими потенциальными игроками последними новостями. Конечно, мы не можем позвать в студию каждого возможного игрока, но я лично раз в несколько месяцев приглашаю в студию представителей СМИ, крупных блогеров и экспертов рынка, чтобы они могли посмотреть на игру и отследить прогресс, а потом рассказать об увиденном своей аудитории. В продолжение этой политики, мы запускаем серию, так называемых «прогресс трейлеров», с помощью которых игроки смогут сделать то же самое.

Дмитрий Здесев, основатель и художественный руководитель Game Art Pioneers, добавил:

Всё предельно честно. Посмотрели трейлер полгода назад, посмотрели его сейчас, посмотрите обновлённый ещё через полгода и так до релиза. Само собой, мы будем выкладывать и другие ролики по игре, но именно с помощью данного типа трейлеров мы держим вашу руку на нашем пульсе.
6
6
Distortion
2025 г.
Комментарии: 6
Ваш комментарий
SEV DRAKE

Пока что самый интересный проект.

1
Talendor3
Мы придерживаемся политики открытых дверей. Это значит, что мы стараемся максимально открыто рассказывать о процессе разработки игры и готовы делиться с нашими потенциальными игроками последними новостями

спросил будут ли какие то классы с необычными способностями - молчание

-3
SEV DRAKE

Сам у себя спрашивал? Разрабы спокойно отвечают в группе в вк.

0
Talendor3 SEV DRAKE

в группе вк и спрашивал
кстати, все обсуждения, в том числе с вопросами, убрали

0
SEV DRAKE Talendor3

https://vk.com/distortionthegame в этой?

0
Talendor3 SEV DRAKE

https://vk.com/gameartpioneers в этой

0