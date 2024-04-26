В понедельник появится "прогресс-трейлер" DISTORTION

Game Art Pioneers представят свой первый "прогресс трейлер" игры DISTORTION в понедельник, 29 апреля. Ролик будет состоять из внутриигровых кадров из текущей апрельской версии игры.
"Прогресс трейлер" - это новый вид видеороликов, через который команда Game Art Pioneers планирует демонстрировать процесс разработки игры и её изменения со временем. Ранее этот тип роликов использовался исключительно внутри студии в качестве отчётного материала. Однако после утечки одного из видеороликов в сеть в ноябре прошлого года, студия решила делать подобные ролики общедоступными.
Глеб Кадомцев, директор по маркетингу и PR в Game Art Pioneers, отметил:
Мы придерживаемся политики открытых дверей. Это значит, что мы стараемся максимально открыто рассказывать о процессе разработки игры и готовы делиться с нашими потенциальными игроками последними новостями. Конечно, мы не можем позвать в студию каждого возможного игрока, но я лично раз в несколько месяцев приглашаю в студию представителей СМИ, крупных блогеров и экспертов рынка, чтобы они могли посмотреть на игру и отследить прогресс, а потом рассказать об увиденном своей аудитории. В продолжение этой политики, мы запускаем серию, так называемых «прогресс трейлеров», с помощью которых игроки смогут сделать то же самое.
Дмитрий Здесев, основатель и художественный руководитель Game Art Pioneers, добавил:
Всё предельно честно. Посмотрели трейлер полгода назад, посмотрели его сейчас, посмотрите обновлённый ещё через полгода и так до релиза. Само собой, мы будем выкладывать и другие ролики по игре, но именно с помощью данного типа трейлеров мы держим вашу руку на нашем пульсе.
Пока что самый интересный проект.
спросил будут ли какие то классы с необычными способностями - молчание
Сам у себя спрашивал? Разрабы спокойно отвечают в группе в вк.
в группе вк и спрашивал
кстати, все обсуждения, в том числе с вопросами, убрали
https://vk.com/distortionthegame в этой?
https://vk.com/gameartpioneers в этой