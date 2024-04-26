В понедельник появится "прогресс-трейлер" DISTORTION

В этой игре переплетаются научная фантастика, фэнтези, военная драма, мистика и высокая трагедия. Игра сочетает в себе элементы ролевой игры и глобальной стратегии, благодаря чему игроки получают необычный игровой опыт.

Действие первой игры DISTORTION разворачивается на далёкой планете Хлоя-Ахея, куда за несколько сотен лет до событий игры прибыли поселенцы из Солнечной системы. Они сознательно отказались от «благ» цивилизации развитого космического киберпанка, перенаселённости и гнёта корпораций в угоду спокойной и размеренной жизни в гармонии с природой и друг с другом.

Но, как это обычно водится у человечества, всё пошло совсем не по плану.