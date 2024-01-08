Экшен Avatar: Frontiers of Pandora сумел занять только восьмое место в декабрьском чарте Британии

В декабре в Великобритании было продано 6,9 миллиона цифровых и розничных игр, что на 2 % больше, чем за тот же период 2022 года.
Это следует из данных GSD, который отслеживает все продажи физических игр плюс продажи цифровых игр от большинства крупных издателей.
Это хороший результат, если учесть, что ноябрь и декабрь не отличались большим количеством новых релизов. EA Sports FC 24 вернула себе первое место по итогам месяца, чему способствовала активность предрождественских продаж.
Игра №1 за ноябрь, Call of Duty: Modern Warfare 3, опустилась на вторую строчку во второй месяц продаж. Между тем, Hogwarts Legacy и Super Mario Bros Wonder были особенно популярными рождественскими играми, поскольку обе игры продемонстрировали значительный рост продаж по сравнению с предыдущим месяцем. Это был самый сильный месяц для новой игры Nintendo про Марио с момента ее выхода в октябре.
В декабрьских чартах появилась одна новая игра - Avatar Frontiers of Pandora от Ubisoft, которая дебютировала на 8-м месте.
Согласно данным GfK, в декабре в Великобритании было продано чуть менее 500 000 игровых консолей, что на 2 % больше, чем в ноябре, и на 7 % больше, чем за тот же период прошлого года.
Консоль PS5 вновь стала консолью №1, но ее продажи упали на 19 % по сравнению с предыдущим месяцем. На втором месте - Nintendo Switch, продажи которой выросли на 39 % по сравнению с ноябрем, а на третьем - Xbox серий S и X, продажи которых выросли на 6 % по сравнению с предыдущим месяцем.
Топ продаж игр за декабрь (цифра и розница)
Nintendo не стала предоставлять данных о цифровых продажах.
- EA Sports FC 24;
- Call of Duty: Modern Warfare 3;
- Hogwarts Legacy;
- Super Mario Bros. Wonder;
- Grand Theft Auto V;
- Marvel’s Spider-Man 2;
- Mario Kart 8: Deluxe;
- Avatar: Frontiers of Pandora;
- Red Dead Redemption 2;
- Nintendo Switch Sports.
странно что его вообще кто-то покупал, юбики сделали все как обычно и просрали шанс сделать что-то новое
Эта галимотня вообще никакого места не заслуживает, ни восьмого, ни восемьдесят восьмого, с первого дня было ясно что юбишизики напрудили в штаны сизый, инфантильный понос для амеров с задержкой в развитии..