Эмбарго на рецензии Avatar: Frontiers of Pandora спадёт за сутки до релиза

Стали известны подробности, касающиеся эмбарго на рецензии для грядущей приключенческой экшен-игры с открытым миром Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft и Massive Entertainment.

Ожидается, что эмбарго на рецензии Avatar: Frontiers of Pandora будет снято в середине недели, 6 декабря 2023 года, за день до запуска игры 7 декабря 2023 года. Поэтому поклонники могут с нетерпением ждать, что скажут критики о путешествии юной На'ви по Западной границе Пандоры.

Ожидается, что предварительная загрузка Avatar: Frontiers of Pandora появится в PlayStation Network уже 5 декабря 2023 года, за два дня до запуска игры. В ней будет предустановлено последнее обновление для тех, кто предварительно заказал цифровую копию игры, хотя обновление первого дня может быть выложено ближе к релизу 7 декабря 2023 года. Тем временем тем, кто приобрел игру на диске, придется скачать обновление первого дня.

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет для PlayStation 5, Windows и Xbox Series X/S.