Эмбарго на рецензии Avatar: Frontiers of Pandora спадёт за сутки до релиза

Стали известны подробности, касающиеся эмбарго на рецензии для грядущей приключенческой экшен-игры с открытым миром Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft и Massive Entertainment.
Ожидается, что эмбарго на рецензии Avatar: Frontiers of Pandora будет снято в середине недели, 6 декабря 2023 года, за день до запуска игры 7 декабря 2023 года. Поэтому поклонники могут с нетерпением ждать, что скажут критики о путешествии юной На'ви по Западной границе Пандоры.
Ожидается, что предварительная загрузка Avatar: Frontiers of Pandora появится в PlayStation Network уже 5 декабря 2023 года, за два дня до запуска игры. В ней будет предустановлено последнее обновление для тех, кто предварительно заказал цифровую копию игры, хотя обновление первого дня может быть выложено ближе к релизу 7 декабря 2023 года. Тем временем тем, кто приобрел игру на диске, придется скачать обновление первого дня.
Avatar: Frontiers of Pandora выйдет для PlayStation 5, Windows и Xbox Series X/S.
Такое ощущение, что игры Ubisoft делают не люди, а ИНС . Рисует карту к заданному сеттингу, расставляет вышки и блокпосты. На бумаге миссии отличаются, но на деле нужно осуществить очередной захват вышки. Потом Ubisoft нанимает неизвестных актёров, те произносят заученные речи, изображая из себя разработчиков.
В этот раз наняли толстую тётку в роли режиссера-фемки и седого деда в роли креативного директора.
Хомячий конвейер, так и есть. У них 80% от штата сейчас занимают маркетолухи наверно. Реклама продаст любое дерьмо.
В то же время выйдет трейлер GTA 6, так что дерьмо от юбисофт просто утонет в волне хайпа вокруг детища Рокстар. Дауны на убейсофте.