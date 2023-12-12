Игроки нашли бесплатный способ полностью пройти игру Avatar: Frontiers of Pandora

В конце прошлой недели состоялся релиз экшена Avatar: Frontiers of Pandora с открытым миром от Massive Entertainment и Ubisoft Entertainment. Это полноценный AAA-проект с драматическим сюжетом, кооперативом и разнообразными активностями в игровом мире, за который разработчики просят немаленькую сумму. К счастью, любознательным геймерам удалось найти способ поиграть в Avatar: Frontiers of Pandora совершенно бесплатно.
Сообщается, что возможность играть в Avatar: Frontiers of Pandora бесплатно ограничена по времени, но этого должно хватить на полное прохождение игры, включая выполнение всех дополнительных заданий. Метод доступен для активации всего неделю, то есть у желающих есть примерно 7 дней, чтобы пройти новинку от начала и до конца.
По информации от пользователей, Avatar: Frontiers of Pandora можно получить бесплатно таким же образом, как это удалось с недавней Assassin's Creed Mirage. Для этого нужен только VPN с IP-адресом в Тайване или Гонконге, а также новый аккаунт Ubisoft в этих же регионах. Чтобы получить экшен бесплатно, выполните следующие шаги:
- Запустите VPN и создайте новый профиль в Ubisoft.
- Оформите бесплатную пробную подписку Ubisoft+ с помощью PayPal и сразу же отмените её.
- Затем войдите в Ubisoft Connect. Если возник черный экран, перейдите в цифровой магазин, заберите любую бесплатную игру и перезапустите клиент.
- В приложении перейдите в библиотеку и выберите все игры Ubisoft+. В каталоге вы найдете Avatar: Frontiers of Pandora, которую можно добавить в аккаунт и играть целую неделю.
"Ubisoft+ с помощью PayPal" ага. всего лишь . нужен пэй пал с деньгами на счету :D
Подзаголовок уже ОР полный, типичный юбисофт
Стоит ли оно танцев с бубнами?
Слишком много мороки для такой слабой игры.
Так же, это же насколько должно быть плохо со вкусом, а так же сколько это нужно свободного времени, что бы пройти вот такую игру за семь дней?
Ну хз, это нужно быть безработным мазохистом.
Способ слит на релизе, но пайпал это хрень та еще
не играю в принципе в игры без всех дополнений, лучше купить акк на фанпеи с делюкс версией