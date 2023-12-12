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Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Открытый мир
7.1 305 оценок

Игроки нашли бесплатный способ полностью пройти игру Avatar: Frontiers of Pandora

Gutsz
Новости

В конце прошлой недели состоялся релиз экшена Avatar: Frontiers of Pandora с открытым миром от Massive Entertainment и Ubisoft Entertainment. Это полноценный AAA-проект с драматическим сюжетом, кооперативом и разнообразными активностями в игровом мире, за который разработчики просят немаленькую сумму. К счастью, любознательным геймерам удалось найти способ поиграть в Avatar: Frontiers of Pandora совершенно бесплатно.

Сообщается, что возможность играть в Avatar: Frontiers of Pandora бесплатно ограничена по времени, но этого должно хватить на полное прохождение игры, включая выполнение всех дополнительных заданий. Метод доступен для активации всего неделю, то есть у желающих есть примерно 7 дней, чтобы пройти новинку от начала и до конца.

По информации от пользователей, Avatar: Frontiers of Pandora можно получить бесплатно таким же образом, как это удалось с недавней Assassin's Creed Mirage. Для этого нужен только VPN с IP-адресом в Тайване или Гонконге, а также новый аккаунт Ubisoft в этих же регионах. Чтобы получить экшен бесплатно, выполните следующие шаги:

  1. Запустите VPN и создайте новый профиль в Ubisoft.
  2. Оформите бесплатную пробную подписку Ubisoft+ с помощью PayPal и сразу же отмените её.
  3. Затем войдите в Ubisoft Connect. Если возник черный экран, перейдите в цифровой магазин, заберите любую бесплатную игру и перезапустите клиент.
  4. В приложении перейдите в библиотеку и выберите все игры Ubisoft+. В каталоге вы найдете Avatar: Frontiers of Pandora, которую можно добавить в аккаунт и играть целую неделю.
7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Joker978

"Ubisoft+ с помощью PayPal" ага. всего лишь . нужен пэй пал с деньгами на счету :D

10
Макс Макс 007

Подзаголовок уже ОР полный, типичный юбисофт

1
Олег Дудин

Стоит ли оно танцев с бубнами?

1
DezmondAin Grimm

Слишком много мороки для такой слабой игры.

Так же, это же насколько должно быть плохо со вкусом, а так же сколько это нужно свободного времени, что бы пройти вот такую игру за семь дней?

Ну хз, это нужно быть безработным мазохистом.

0
Лидер_Мур

Способ слит на релизе, но пайпал это хрень та еще

-1
Спеед Спеед

не играю в принципе в игры без всех дополнений, лучше купить акк на фанпеи с делюкс версией

-5